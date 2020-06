Donald Trump estaría dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró al medio internacional Axios que estaría dispuesto a reunirse con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, afirmando que “rara vez se opone a las reuniones”.

“Siempre digo que pierdes muy poco en las reuniones, pero en este momento las he rechazado”, dijo.

Según el reporte sobre la entrevista del citado medio, Trump estaría reconsiderando su decisión de reconocer a Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.

“Guaidó fue electo. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero pensé ‘hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Yo estaba bien con eso. No creo que sea muy significativo de un modo u otro”, dijo Trump durante la entrevista.

El gobernante, según el medio, aseguró que no tenía confianza en Juan Guaidó después de ver cómo fallaba en tomar el control del gobierno venezolano a pesar de ser apoyado por Estados Unidos y otros países.

Días antes, el ex asesor de seguridad del mandatario, John Bolton, corroboraba la opinión de Trump sobre Guaidó, cuando en su recién publicado libro “El cuarto donde ocurrió”, relata, “Él pensaba que Guaidó era ‘débil’, al contrario de Maduro, que era ‘fuerte'”.

Para este momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido declaración oficial srespecto a las consideraciones del presidente estadounidenses sobre un posible encuentro, que podría cambiar de manera considerable las relaciones entre ambos países.