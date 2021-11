¿Dónde están Abraham Arteaga y Samuel?

En horas de la noche de este jueves 18 de noviembre efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron a tres jóvenes en la Cota 905, entre ellos Abraham Arteaga de 17 años, y otro muchacho identificado como Samuel, quiénes se encuentran desaparecidos.

El tercer joven se llama Richard Rodríguez y vecinos de la zona confirmaron a Radio Fe y Alegría Noticias que fue golpeado y posteriormente liberado.

«Yo vi cuando se los llevaron. Estaban agresivos (los funcionarios del FAES), llegaron arbitrariamente, los muchachos estaban jugando básquet, los arrodillaron y se los llevaron. A Richard lo golpearon pero ya lo soltaron», dijo Melinda, familiar de Richard Rodríguez.

«Tenían detenidos a niños de 13 y 14 años»

Carmen Salcedo, abuela de Richard Rodríguez, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que cuando le avisaron que habían detenido a su nieto enseguida buscó su cédula de identidad para entregarla a los efectivos del FAES y lo dejaran en libertad.

«Tenían detenido a niños de 13 y 14 años, estaban con las manos en la pared. Les dije que venía a traer la cédula de mi familiar y me dijeron ‘no señora, devuélvase’, yo no me voy a devolver, les dije», indicó Salcedo.

Luego los funcionarios trasladaron a los detenidos a otro sitio y fue cuando Carmen agarró por el brazo a su nieto «le digo vámonos para la casa para que comas y ellos me lo arrancaron, me jalaron, prácticamente me dieron un empujón».

Carmen tuvo que dirigirse hasta donde tenían a Richard, en una zona alta del barrio, y lo liberaron, sin embargo dijo que los otros dos jóvenes quedaron allí detenidos.