¿Dónde están los chamos detenidos en Chacao?

El martes 7 de junio un grupo de jóvenes fue detenido por la Policía del municipio Chacao, estado Miranda, a quienes les acusaron de presunto vandalismo contra el mural del artista Juvenal Ravelo.

Esta acción se llevó a cabo luego de que los muchachos honraran la memoria de Neomar Lander, un adolescente de 17 años que fue asesinado en 2017 durante una protesta opositora.

Según Gustavo Duque, alcalde de Chacao, la concentración de los jóvenes en la avenida Libertador de Caracas «transcurrió en total y absoluta paz, sin ningún inconveniente». Al terminar esta reunión dijo «unos jóvenes hicieron grafitis en el inicio de la obra artística del maestro Juvenal Ravelo», la cual abarca desde Las Trincheras hasta el municipio Libertador.

«Ante este acontecimiento varios vecinos llamaron y la policía llegó al sitio. Ante una falta de este tipo quienes la cometen son bajados a la sede de la policía para recibir una charla. Estos jóvenes no fueron reseñados ante la policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados. Estaban en un salón de la policía con sus celulares, y esto se puede evidenciar; con sus amigos, con sus familiares. Estaban esperando para recibir la charla», dijo Duque en un video colgado en su cuenta de Twitter.

Indicó que en ese momento llegaron funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales del Ministerio de Interior Justicia y Paz (GOES), adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes manifestaron que el «procedimiento» ya lo llevaban ellos que estaban en la avenida Libertador «monitoreando el evento» y que los jóvenes deberían ser entregados a esta instancia de carácter nacional.

«La policía realizó este trámite y se los llevaron injustamente detenidos», agregó Duque.

En ese sentido exhortó a las autoridades nacionales a liberar a los muchachos, al tiempo que aseveró que no cometieron un delito, sin embargo dijo que incurrieron en una falta «y que la Policía de Chacao lo estaba tratando como una falta».

De acuerdo con la ciberactivista Naky Soto, los detenidos son:

Jholbert Godoy.

Argelia Rovaina.

Carlos Maneiro.

Luis Martínez.

Julio Pérez.

Greisdi López.

Armando Gale.

Soto expresó que si acaso los muchachos detenidos fueron los que pintaron grafitis «es un delito menor que no justifica la remisión al Grupo de Operaciones Especiales de la PNB, unidad con diversas denuncias por violaciones de DDHH».

Hasta el momento no se sabe dónde están los jóvenes.

Sobre este caso la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, se pronunció a través de Twitter y acusó a los jóvenes detenidos de atentar «contra espacios recuperados en la avenida Libertador».

«Hace un año volvió a brillar el mural de Ravelo ¡Seguimos en alerta!», escribió Meléndez.

