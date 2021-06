Dos muertos y un herido por accidente en Troncal del Caribe

Un accidente que se registró en la Troncal del Caribe, específicamente a la altura de la comunidad de Los Mochos, ubicada al sur de Paraguaipoa, en la Guajira venezolana, tuvo como resultado dos personas muertas y una herida este jueves 10 de junio.

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Navas y Luz Marina González. Según testigos del hecho, el conductor de la camioneta donde viajaban intentó esquivar un hueco que estaba en la vía pero repentinamente uno de los cauchos delanteros se salió provocando el volcamiento del vehñiculo.

En el accidente también salió herido Alberto Mercado, quien fue trasladado a un centro de salud de la zona para recibir las primeras atenciones. Sin embargo, su condición de salud es de pronóstico reservado.

Los cuerpos de los fallecidos fueron asistidos por funcionarios de la división de Tránsito del municipio Mara. En los últimos días se han producido no menos de 6 accidentes en esta carretera binacional.

Ante esta situación los transportistas le hacen un llamado a las autoridades municipales a acometer bacheos en esta carretera, especialmente desde el poblado de Sinamaica hasta Paraguaipoa ya que los grandes huecos han provocado varias muertes.

Richard Castillo, uno de los conductores que conversó con Radio Fe y Alegría Noticias expresó que «esta carretera tiene muchos huecos, y ahora que empezaron las lluvias la cosa se va a poner más fea».

Igualmente se quejó que a pesar de que «pagamos peaje no arreglan la carretera, y a veces no nos quieren dejar pasar porque uno no carga el efectivo».

El señor Juan Fernández describió que «lo que hay no son huecos, son troneras, a veces no nos da tiempo reducir la velocidad porque se te aparece un hueco en el centro y cuando vas a esquivar ya tienes otro carro encima».