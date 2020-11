Dos protestas más por falta de gas se suscitaron en El Tigre

Dos protestas se llevaron a cabo este martes 17 de noviembre en El Tigre, al sur de Anzoátegui, por la falta de gas doméstico.

La primera de ella se llevó a cabo en la carretera Negra de la Flint, principal arteria vial utilizada por los conductores de carga pesada que se trasladan desde Bolívar hacia Pariaguán, donde los vecinos de los sectores Los Sabanales, Bolivariano, El Silencio y Hernández Pares, trancaron desde las 7:30 am a la altura de la comercializadoras Cadenas, exigiendo gas doméstico, ya que están cansado de tragar tanto humo.

Alegaron que tenían más de cuatro meses sin poder tener acceso al despacho de este carburante.

“Exigimos la presencia de las autoridades, ya estamos cansados porque no hayamos qué hacer, prendemos hasta con plástico, no hay gas, no hay nada, ni nos venden por la comuna, ni por ninguna parte” dijo Bertha Ortega.

En simultáneo, los residentes de el sector Casco Viejo Sur cerraron la calle Brisas del Caris con calle Ribas, demandando la presencia de representantes de los organismos a quienes compete dar respuesta a la problemática gas doméstico.

José Cedeño, vocero de los vecinos , señaló que están pasando las de Caín, “los que tienen el poder son los que tienen la solución pero se lavan las manos… están pendientes solo de las elecciones… por allí andan buscando voto, aquí todo el mundo tienen problemas respiratorios por cocinar a leña y no hay para estar comprando medicamentos para aliviar esos malestares, por donde metamos la cabeza llevamos palo”, refirió.

Por su parte, Ovidio Rojas dijo que desde el mes de febrero de esta año no les venden las bombonas, “hace un mes hicimos una protesta para que nos atendieran, nos pidieron que hiciéramos un censo y lo hicimos lo entregamos y aún no tenemos respuesta, por eso estamos protestando de nuevo porque queremos respuesta”.

Los aledaños de las diferentes comunidades refirieron que son miles de familias que están siendo afectadas por la falta del carburante y exigen respuestas de las autoridades para esta crítica problemática que los agobia y que ha generado deficiencia en la salud de muchos habitantes.