Economista Alicia Sepúlveda responsabiliza al BCV de la variación de la tasa cambiaria

La economista Alicia Sepúlveda, directora de Tributos a tu Alcance, responsabilizó al Banco Central de Venezuela (BCV) de la variación del tipo de cambio en el país.

Sepúlveda afirmó que los picos de variación se pueden predecir porque todavía no existe una política cambiaría necesaria y pública, sino más bien que la política económica que emplea el gobierno nacional es inyectar dinero a la banca.

“Cuando el gobierno hace una inyección monetaria importante se dan esas grandes fallas y picos”, dijo este viernes 2 de septiembre en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

“La sensación de déjà vu que tiene uno como analista es grande. Lo que pasa es que vivimos en una economía que nos mantiene en estado de alerta permanente”, añadió.

Destacó que la variación también se produce porque el bolívar, como medio de intercambio, no es valorado; sino que de hecho “el que tiene dólares no los quiere sacar y el que tiene bolívares está buscando dólares como loco”.

En cuanto a su opinión sobre el punto de vista que manejan algunos economistas de que pago del bono vacacional y recreacional de los educadores generó esta situación de alza del dólar frente al bolívar, dijo que no es correcta esta presunción.

“Mirarlo solo desde la perspectiva de culpable de los maestros es un error. Es un problema sistemático de políticas públicas del aspecto cambiario. Fue el banco que decidió limitar la cantidad de dólares. Si vamos a buscar culpables es el Banco Central de Venezuela que tiene un sistema de intervención de dinero y que un día interviene más y otro menos”, sentenció Sepúlveda.

Asimismo, remarcó que los ciudadanos no confían en la tasa que refiere el BCV porque no refleja la realidad de las operaciones cambiarias; por tanto, no la emplean.

Escucha la entrevista completa: