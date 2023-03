Ecopetrol niega compra de Monómeros

La Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) emitió un breve comunicado sobre la supuesta compra de la petrolera colombiana de la empresa venezolana, Monómeros. La prensa colombiana había difundido que Venezuela habría decidido vender Monómeros por 300 millones de dólares, lo cual resultó falso. Monómeros sigue perteneciendo a Venezuela.

Según el texto, no existe tal compra ni conversaciones adelantadas sobre posibles transacciones. No obstante, no refiere si existe un interés real, o en qué se basaron las palabras del embajador de Colombia en Venezuela que, según la prensa colombiana, Ecopetrol compraría hasta el 52 % de las acciones de Monómeros.

Hay que destacar que Monómeros es una empresa dedicada a la producción de fertilizantes de capital venezolano en suelo colombiano.

«Ecopetrol S.A. informa que, en relación con pronunciamientos realizados a través de algunos medios sobre una eventual adquisición por parte de Ecopetrol de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., este Emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a esta compañía».

Ministro de Petro evidencia que sí hubo conversaciones

Pese al texto oficial de Ecopetrol niega la existencia de conversaciones, existen algunos actores claves del gobierno que dan a entender que sí han existido, en este punto, la empresa aparentemente no es sincera.

Uno de los actores del gobierno que ya habló sobre este asunto, es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El funcionario también asegura que no ha existido negociaciones, sin embargo evidencia que «podría hacerse a través de una alianza público-privada, siendo Ecopetrol una de las alternativas».

Las declaraciones de Ocapo tiene fecha del 24 de marzo de 2023, y muestra que desde el gobierno de Petro existe tal interés, y ya ha sido tema de conversación.

#InformaciónRelevante ⚠️ para nuestra comunidad sobre la eventual compra de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.👇🏽 pic.twitter.com/G7dUJvt3OU — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) March 24, 2023

