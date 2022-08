Ecuador: Maestros se movilizarán para exigir equiparación salarial

La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador anunció una movilización para este viernes 19 de agosto, en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y en defensa de la equiparación salarial de los docentes.

Isabel Vargas, presidente de la organización, mencionó que esta protesta será en todas las provincias.

“No queremos imposiciones. Nosotros hemos sido bien claros cuando decidimos regresar al diálogo”, puntualizó.

Además, solicitó a las autoridades un diálogo con consensos, no una imposición desde el Ministerio del Trabajo.

Señaló también, que han entregado la propuesta que busca la derogatoria del acuerdo.

“Que se cumpla con el mandato, en el caso específico del magisterio de la equiparación salarial”, indicó.

La Corte Constitucional negó en julio de 2022 los pedidos de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia de la República, respecto del dictamen 2-22-OP/22, sobre la equiparación salarial docente.

Cumplimiento de la norma

Entre tanto, Clever Hidalgo de la UNE Pichincha, dijo que se concentrarían para dirigirse a la Procuraduría para señalarles que el Ministerio de Educación y del Trabajo tienen la obligación de cumplir con las tres resoluciones emitidas por la Corte Constitucional respecto a la legalidad de la equiparación salarial.

Isabel Vargas, le recordó a la Ministra de Educación que la “equiparación salarial no es un cambio de categoría, no es un ascenso, no se cambia la categoría, sólo cambia su valor”.

Otro de los reclamos que hacen los docentes es la reparación de los planteles educativos.

Hidalgo exigió presupuesto para reparar aulas, pupitres, paredes de cada uno de los centros educativos, “porque esos costos siguen siendo cubiertos por padres y representantes”.

La equiparación salarial favorecerá a 160.000 maestros que están dentro del Magisterio fiscal, con un impacto presupuestario de más de 490 millones de dólares al año para cubrir lo que dictamina la LOEI.