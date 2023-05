Eduardo Rodríguez alcanza los mil ponches en la MLB

El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez estuvo sensacional en el montículo en el juego ante los Mets de Nueva York este 4 de mayo por la noche.

En esta oportunidad no solo hizo una extraordinaria presentación, sino también logró un record que pocos logran en la gran carpa: lanzó durante ocho inning donde estuvo pletórico sin permitir ni una sola carrera. Durante las ocho entradas, los toleteros de los Mets de Nueva York solo lograron dos hits inefectivos.

Además, Rodríguez logró alcanzar el ponche número 1000 de su carrera en las Grandes Ligas y escribió su nombre entre los lanzadores venezolanos más excelsos.

El hito de los 1000 ponches lo logró en la cuarta entrada cuando hizo abanicar a Tommy Pham. De acuerdo con las estadísticas, Rodríguez es el lanzador venezolano décimo segundo en lograr esta hazaña.

Por su parte, su divisa Tigres de Detroit ya había previsto que el momento llegaría en este juego. Por ello, inmediatamente publicaron en sus redes sociales un video con la imagen de Rodríguez y su éxito alcanzado.

En el trayecto de su presentación en el juego de pelota, logró despachar a 15 bateadores y dejó un record de 3-2. Se trató de la quinta salida de manera consecutiva del venezolano con una efectividad muy alta. Otro dato que llama poderosamente la atención es que en cinco salidas como abridor solo ha permitido una rayita.

Debido a esto, el zurdo bajó su efectividad en la campaña a 1.81, producto de las nueve carreras que ha permitido en 44.2 episodios. Su WHIP de 0.78 es el cuarto mejor de toda la Liga Americana.

Entre los otros lanzadores que pudieran sumarse al “club de los 1000” están Martín Pérez (935) y Germán Márquez (983).

Pese a que Márquez está más cerca de los 1000, lograrlo no será fácil y menos en este año porque deberá someterse a una operación que lo mantendrá fuera de acción durante un año.

Congratulations to @eduardorod5 on his 1,000th career strikeout! pic.twitter.com/4EennzQeXr