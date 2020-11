Educadores de Guárico no hallan cómo trasladarse a zonas rurales

Gremios y sindicatos de educación en el estado Guárico realizaron una protesta en la afueras de la zona educativa de la capital llanera, para seguir exigiendo condiciones para poder trasladarse a sus puestos de trabajos.

Luis Medina, coordinador de la coalición sindical del estado Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que más del 90% de los educadores que trabajan en zonas rurales no han podido empezar las actividades escolares, porque no tienen cómo moviliarse para cumplir con sus labores en tiempos de pandemia.

“Primero porque necesitan transporte, el maestro no puede llegar allá porque no hay transporte, el transporte público lo perdimos!… ese servicio público que son los yutong no funcionan, solo está trabajando uno solo, que solo recoge a los médicos y enfermeras”.

“Imagínense usted, un maestro que vive en San Juan de los Morros y tiene que cubrir clases en Canta Gallo, cómo llega ese maestro para allá, si no tiene un mecanismo de transporte”, denunció Medina.

El sindicalista le exigió al gobierno que le garantice al docente las condiciones para que pueda trabajar en este año escolar.

“Le estamos pidiendo al gobierno que planifique cómo van a llegar ese maestro, obrero y secretaria a esas escuelas rurales, que están totalmente abandonada”.

En la relación a las clases online, Medina señaló que no todos los maestros tienen la posibilidad de contar con un equipo inteligente para enviar las asignaciones a los estudiantes.

“Podemos ver que muchos maestros están implementando clases vía online, ya que tienen computadora y algunos niños que tienen internet, pero no todo el mundo, pero eso no garantiza que toda la población de estudiante este recibiendo clase online”.

Semana de protesta

Durante esta semana el sector educativo en Guárico tiene una serie de jornadas de protesta para seguir exigiendo reivindicaciones salariales y pagos atrasados que mantiene el Ministerio con el gremio docente del país.

Estas protestas arrancaron el día lunes 2 de noviembre con una concientización a la comunidad a través de las redes sociales.

El martes 3 de noviembre se realizó la rueda de prensa, en las afueras de la zona educativa, donde los gremios y sindicatos realizaron un llamado al diálogo con el ministerio de educación para buscar solución a la crisis educativa.

Para el día miércoles estarán realizando una cadena humana en plena avenida Bolívar de San Juan de Los Morros y solicitaran a la sociedad civil para que los acompañe a rescatar la educación.

Jueves y viernes estarán en diferentes escenarios, para seguir con la jornada de protesta que se está cumpliendo a nivel nacional.

“El jueves vamos a estar en la Federación Venezolana de Maestros, la invitamos, para que vea en el deterioro en la que se encuentra una escuela piloto en el estado Guárico”.

“El día viernes vamos a estar al frente de Sindema, haciendo un parcantazo para cumplir la jornada de protesta a nivel nacional, que es concientizar la función docente en tiempo de pandemia”.

Por otra parte, el sector magisterial realizó un minuto de silencio durante la protesta, en rechazó al homicidio de las hermanas Bruguera, hecho que enlutó a la comunidad sanjuanera ya que una de ella fue parte de este gremio.