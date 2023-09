Este sábado 23 de septiembre, 28 estudiantes del programa Fe y Alegría Educomunicación en el municipio Libertador, Caracas, recibieron su título de Técnico Medio en Servicios Administrativos, mención Contabilidad en la promoción de bachilleres número 57.

El acto de entrega tuvo lugar en el colegio La Salle de la parroquia Altagracia, donde los participantes asistieron llenos de entusiasmo para recibir su acreditación por parte de la directora del centro Wirmelis Villalobos y de los profesores Anthony Durán, Douglas Martínez y Yamileth Portillo.

“Este es un acto que, como institución, nos llena de orgullo. Es una muestra de la labor que como movimiento educomunicativo ofrecemos ante la crisis educativa que vive el país, y también es una muestra del trabajo que seguimos desarrollando”, expresó la directora Villalobos durante el acto, instando a los participantes de distintas edades a no conformarse con el título de bachiller sino de seguir llevando su sed de conocimientos hacia la universidad.

Cuando la sonrisa lo dice todo/Foto: Antony Galindo/Radio Fe y Alegría Noticias

Bachilleres de Fe y Alegría Educomunicación, una experiencia enriquecedora

Eduvigis Campos es una de las graduandos, tiene 59 años y se animó a estudiar durante el periodo de pandemia motivada por un amigo que le envío la invitación. Hoy, con su título en mano nos comenta:

“Mi experiencia en el IRFA fue la más enriquecedora. Pude conocer gente que me dio gratas sorpresas, tuve profesores que me apoyaron en todo y hoy me llevo la satisfacción de ser técnico medio en contabilidad. Son 59 años y me siento como si tuviera 16 y ahora voy rumbo a la universidad a estudiar comunicación social”.

Eduvigis Campos recibiendo su título/Foto: Antony Galindo

El dato

El próximo viernes 29 de septiembre, Educomunicación tendrá una nueva cita donde otros 19 participantes del municipio Libertador de Caracas también recibirán su título de Técnico Medio en Servicios Administrativos, mención Contabilidad. En buena hora!.

Anthony Durán, Wirmelis Villalobos, Yameli Portillo, directivos de FyA Edocumunicación Libertador/Foto: Antony Galindo

Por Anthony Galindo/Radio Fe y Alegría Noticias

