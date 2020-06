EE.UU. ofrece recompensa por “un funcionario de Maduro”

Un anuncio misterioso fue difundido este lunes por pate de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos al informar que su gobierno ha decido ofrecer una nueva recompensa por “un funcionario de Maduro”.

En un breve tuit, el funcionario estadounidense ha asegurado que el nuevo “buscado” por Estados Unidos es “responsable del crimen organizado transnacional internacional”.

Posteriormente se dio a conocer que el Departamento de Inmigración y Aduanas de EE.UU. está tras la búsqueda del superintendente de Criptoactivos de Venezuela, Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho. Por él estarían ofreciendo 5 millones de dólares.

“Seguiremos trabajando con el Departamento de Justicia de proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”, ha dicho de forma escueta el funcionario norteamericano.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.