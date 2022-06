EE.UU recula y podría invitar a Maduro a la Cumbre de las Américas

Las últimas horas son cruciales para Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que considera invitar a «países no democráticos» a la nueva Cumbre de las Américas.

Hasta este 3 de junio, a escasos 5 días para el inicio de la Cumbre, el ambiente es de expectativa. La Cumbre será desde el 8 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde el principio Joe Biden decidió no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua «por tener gobiernos no democráticos».

Vino la presión internacional

Uno de los mandatarios más tajante en asumir una posición luego de la exclusión de los «gobiernos no democráticos» fue Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México dijo que si no invitaban a todos los países él no iría a la Cumbre.

La misma postura expresó Alberto Fernández y Luis Arce, presidentes de Argentina y Bolivia, respectivamente.

Por su parte, el mandatario peruano, Pedro Castillo, se mostró contrario a la decisión de la Casa Blanca y pudo en duda su participación. Sin embargo, durante los últimos días envío un solicitud al Congreso para pedir un permiso de salida del país para asistir a la Cumbre. Según la prensa peruana, el Congreso tiene en su agenda debatir este asunto este 3 de junio.

Por otra parte, los gobiernos de República Dominicana, Argentina, Guatemala y Honduras también cuestionaron a Estados Unidos. Especialmente lo gobiernos de El Caribe habrían exigido la presencia de Nicolás Maduro como Jefe de Estado de Venezuela.

Retiro de reconocimiento a Juan Guaidó como «presidente interino»

La mayoría de los países de América estarían evaluando abandonar el reconocimiento al político Juan Guaidó como «presidente interino».

Honduras y Guatemala habrían condicionado su participación al reconocimiento de Maduro como presidente en detrimento de Juan Guaidó. México, Argentina, Ecuador y Paraguay no reconocen al opositor pese a sus reservas sobre este asunto.

Brasil, EE.UU y Canadá sería el bloque minoritario de la Cumbre que siguen reconociendo a Juan Guaidó.

Sin embargo, haber considerado un cambio de postura sobre Maduro y la invitación a la Cumbre, podría significar el retiro implícito de reconocimiento a Guaidó.

Los países invitados son: Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Colombia, Guatemala, México y Honduras.