EE.UU y Argentina serían socios “para restaurar la democracia en Venezuela”, dice Mike Pompeo

“Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”, publicó el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en se cuenta de Twitter.

El funcionario norteamericano también escribió sobre Venezuela y aseguró que la conversación con el canciller argentino Felipe Sola, fue importante para reiterar la alianza en torno a “el enfrentarnos al COVID-19 y tratar de restaurar la democracia en Venezuela”.

The U.S. and Argentina are strong partners in the effort to expand prosperity and security in our hemisphere. Had a good conversation with Foreign Minister @felipe_sola to reiterate the importance of this alliance as we confront COVID-19 & seek to restore democracy in Venezuela.