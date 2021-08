El 80 por ciento de los docentes de Monagas está sin vacunas

La Unidad Magisterial de la Educación en Monagas denunció que más del 80 por ciento de los docentes y el personal administrativo y obrero de los planteles no ha sido vacunado, por lo que aseguran que no puede haber un regreso a clase presenciales.



Alejandro Abache, integrante de la Unidad Magisterial de Educación en Monagas, dijo que «desde que se dio inicio a este «Plan Masivo de Vacunación», menos del 20 por ciento se ha podido inmunizar, y por eso vemos con preocupación ese llamado a clases para el mes de octubre, primero es la salud de los niños y de nuestros docentes».



Asimismo advirtió la supuesta falta de seriedad por parte del gobierno regional al incumplir con la contratación colectiva.



«No puede ser que no se le esté cancelando el bono Simón Rodríguez, ni el Bono de Transporte y Alimentación a los docentes adscritos a la Gobernación de Monagas, aunque el sueldo a estos trabajadores se les vuelve sal y agua, porque no alcanza, estamos exigiendo que se realice el pago».



Escuelas no están aptas



El también docente Alejandro Abache detalló que las instituciones educativas de la región no están en condiciones para recibir a los estudiantes para el nuevo periodo escolar.



«Las escuelas, liceos y preescolares no están aptos para estar recibiendo a los niños y niñas, porque están en el suelo, no hay baños, agua, el monte se está comiendo las escuelas, las paredes están agrietadas en muchos casos, deben ponerse las pilas para poder rehabilitar los espacios educativos en Monagas, porque no sirven, no están aptos».



Añadió que «no es que estamos en contra del inicio del año escolar, sino que debemos tener las condiciones de trabajo y de estudio, porque los docentes de Monagas y del resto del país somos forjadores del futuro de Venezuela», destacó, Abache.



Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias