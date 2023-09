Unas 200 mil personas tienen Alzheimer en Venezuela

La presidenta de la Fundación Alzheimer Venezuela Capítulo Lara, Migbelis Ramírez, informó que existen aproximadamente 200 mil personas diagnosticadas con Alzheimer en Venezuela y más de 57 millones en todo el mundo.

La experta señaló que según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de Alzheimer’s Disease International (Enfermedad del Alzheimer Internacional), la cifra podría triplicarse para finales del año 2050.

“El 21 de septiembre no es una fecha para celebrar, sino para conmemorar y rendir tributo a los cuidadores de esos pacientes que han sido diagnosticados con esa condición”, expresó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, en el marco del Día Mundial del Alzheimer que se conmemoró este jueves.

Según Ramírez, el Alzheimer no es una enfermedad mental, sino una enfermedad degenerativa del cerebro que “hasta el momento no tiene cura y que presenta signos y síntomas específicos que no se ciñen específicamente a la pérdida de memoria”.

Agregó que el daño neuronal causa efectos en el comportamiento. “Por ello, la primera distinción a hacer es categorizar que es una enfermedad neurodegenerativa”.

En relación a la cantidad de centros especializados en Venezuela, la especialista aseguró que la Fundación Alzheimer Venezuela cuenta con 15 capítulos en todo el país, donde se brinda apoyo e información.

“Es una enfermedad que tratan siquiatras, psicólogos, neurólogos y serán ellos quienes determinen a través de una valoración las conductas predominantes que presenta el paciente y finalmente conocer en qué etapa de deterioro se encuentra: si avanzado o leve”.

La especialista comentó que existen más de 65 tipos de demencia y el Alzheimer es una de las más comunes.

Ramírez puso a disposición de toda la comunidad el 0414-511 09 33 para para aquellas personas o familias que tengan algún paciente con esta condición.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.