¿El dólar está subiendo por la presunta reconversión?

Para conocer el motivo por el que la moneda norteamericana está con tendencia al alza en los últimos días, Radio Fe y Alegría Noticias entrevistó a Luis Bárcenas, economista y jefe de la consultora Ecoanalítica.

Bárcenas aseguró que la reconversión no va a generar ningún tipo de problema con la hiperinflación que ya se vive en el país. Acotó que de hecho podría ser positivo, pero no hay una esperanza de que pueda mejorar la situación. “La reconversión lo único que hará es una mejora en los sistemas. Solo sería una solución práctica, no más que eso”, apuntó.

“Más allá de que no se haga, la reconversión se ha estudiado. No es un proceso barato para el Gobierno, no es fácil ni para las empresas adaptar, de nuevo, los sistemas contables, de seguridad o adaptar los métodos de pago al nuevo cono. Nosotros (Ecoanalítica) ya teníamos información desde abril que tomaría cerca de 90 días, sin restricciones de movilidad”, indicó sobre el presunto rumor que recorre los oídos de los venezolanos y que se aplicaría entre agosto y septiembre.

Mucho murmullo, pero ninguna información ha sido corroborada por los voceros oficiales del Gobierno ni por el Banco Central de Venezuela. Hasta el momento, en tema económico lo más cercano fue el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que dijo que dará a conocer información sobre lo que serían nuevas medidas económicas y créditos en multimoneda.

“En los próximos días vamos a anunciar medidas para el bolívar. Combinar el bolívar, el Petro, la criptomoneda, el euro, créditos en yuanes, vamos a dar créditos en la moneda china. No podemos decir más”, fueron las declaraciones de Maduro el pasado 29 de julio.

La verdadera razón

Ahora bien, la pregunta recurrente que se hacen los ciudadanos es si este rumor está influyendo en la alza de las monedas extranjeras, como el dólar y el euro, en los mercados paralelos.

La verdad es que la subida del dólar se debe a diversos factores como la falta de recursos, los bonos que da el Gobierno a través del sistema Patria, incluso el esquema 7+7.

“En el caso de Venezuela, por la pandemia, digamos que el esquema 7+7 ha generado una limitación adicional a la entidad privada. En las semanas radicales, los precios tienden a ser superiores”, destacó Bárcenas.

Se debe a que en las semanas radicales hay mayores restricciones para la apertura de comercios, la movilidad y el transporte, que evidentemente son los factores que influyen. Es decir, que la tasa de cambio se eleva porque en esa semana hay menos actividad, menos dólares en la calle y por ende se hace más difícil adquirir el billete verde, explicó el economista.

“El sector público ha reducido la oferta de bolívares un poco para frenar esa necesidad del venezolano por adquirir divisas”, pero lo que también influyó a que el dólar ya no estuviera estable es que surge por motivo de que las ventas de productos han bajado considerablemente.

Lo sí es un hecho es que la subida del dólar pulveriza cada vez más el ingreso de los venezolanos que trabajan por un salario mínimo o por un sueldo que no está anclado al billete verde.