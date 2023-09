El Goethe-Institut y Trasnocho Cultural celebran una nueva edición del Festival de Cine Alemán, tras 11 años consecutivos llevando lo mejor del cine contemporáneo germano a la gran pantalla. Este año la oferta estará compuesta por 14 películas: nueve podrán ser disfrutadas de modo presencial y cinco, estarán disponibles de manera online.

En Caracas las producciones estarán disponibles del 7 al 20 de setiembre en el cine Paseo del Trasnocho Cultural. Mientras que en Mérida y Maracaibo la exhibición será a partir del 14 de setiembre.

Como cada año, las salas de Cine Paseo del Trasnocho Cultural será la principal sede de esta fiesta del cine germano que se caracteriza por la pluralidad y novedad de su oferta.

El Festival contará con grandes títulos como La República del silencio (2021), un documental entre épico e íntimo sobre la guerra civil en Siria presentado por su directora Diana El Jeroudi como un mosaico cinematográfico de fragmentos de historia y emoción; El espía honesto (Nahschuss, 2021), un film ambientado en la RDA que aborda el pacto faustiano de un joven investigador interpretado por Lars Eindinger con el Estado por su carrera.

Albtrauemer

También estará El príncipe (Le prince, 2021), que con un elenco de amateurs y profesionales aborda una historia de amor interracial; Home (2020) el primer largometraje de la actriz Franka Potente cuenta la historia de un hombre que regresa a su ciudad natal en California, después de casi 20 años en prisión y que expone temas como la culpa, la venganza y la redención.

También se estarán proyectando Mi hijo (Mein Sohn, 2021), premiada en el Festival de Cine de Múnich en el año 2021, trata sobre la responsabilidad, el papel de una madre y el hecho de hacerse mayor; Nico (2021), una obra cinematográfica que abroda la violencia racial y de género y que le valdría a Sara Fazilat, su actriz y productora, una nominación a Mejor Actriz Principal en los Premios del Cine Alemán 2022.

La muestra pasa del drama a la comedia con Fobia al compromiso (2021), un film con Frederick Lau y Luise Heyer que expone de manera hilarante el amor en los tiempos de Tinder y redes sociales y con Toubab (2021), una sátira galardonada en los Premios de la Academia Alemana de Actores (2022) que reflexiona sobre la política de migración y los prejuicios, a través del relato de dos amigos heterosexuales que se ven obligados a casarse para evitar que uno de ellos sea deportado a África.

Lorna Ishema als Cee

En Mérida y Maracaibo también será el festival

A partir del 14 de septiembre las películas también serán proyectadas en el Teatro César Rengifo en la ciudad de Mérida gracias al convenio entre el Goethe-Institut y la Universidad de Los Andes. Y también en distintas locaciones en la ciudad de Maracaibo, gracias a la cooperación con el Centro de Bellas Artes y la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Zulia.

Neubau

Retrospectiva del cine alemán

En el formato de Clásicos Trasnocho, serán proyectadas algunas joyas del cine germano del pasado: Las hermanas alemanas (1981), en la que la cineasta Margarethe von Trotta se inspiró en la vida de la terrorista de la RAF Gudrun Ensslin y su hermana Christiane; The Legend of Paul and Paula (1974) una historia producida hace 50 años en la RDA, siendo un éxito de taquilla a pesar de su evidente alegato por el derecho a la felicidad individual en un país socialista. Estas películas contarán como es tradicional con la introducción de José Pisano y con Marialbert Barrios, en el marco de su programa de formación Wommu.

Nico

Programación en línea

De manera gratuita y a través de la plataforma digital Goethe on Demand (festivalaleman.goethe-on-demand.de), estarán disponibles: Hyperland, Vida nocturna, Pesadilla, Ivie como Ivie y El caso tú.

Todas las películas subtituladas en español, estarán disponibles tras un registro gratuito en la plataforma a nivel nacional. En esta selección contamos con ciencia ficción, comedias taquilleras, dramas profundos y dos películas, Ivie como Ivie y El caso tú, seleccionadas en el marco del proyecto Mi Vida es de Película, que busca destacar trabajos de guionistas mujeres en autoficción y estarán disponibles para toda Sudamérica.

Para más información de la cartelera y la programación, es posible seguir en Instagram al Goethe-Institut Venezuela (@goetheccs), al Trasnocho Cultural (@trasnochocult) y los distintos aliados, o visitar las páginas webs goethe.de/venezuela, festivalaleman.goethe-on-demand.de y trasnochocultural.com.

Para Mérida: @ula_venezuela, @idiomasula, @culturaula, @ula_ema, @teatrocesarrengifoula. Y Maracaibo: @cbaateneo, @feda_luz, @camliabermudez, @alianzademcbo, @bibliotecapublicadelzulia, @cingarocine, @secretariadeculturazulia, @cinemazulia.

Por María Fernanda Pérez/[email protected]

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.