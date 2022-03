¿El matrimonio igualitario es una utopía en Venezuela?

El director del proyecto social sobre la visibilización de la comunidad LGBTIQ+ País Narrado, Danny Toro aseveró que en Venezuela la idea de aprobar el matrimonio igualitario es «efímero».

En el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, los periodistas Iraní Acosta y Rogelio Suárez entrevistaron a Danny Toro, para poner sobre la mesa este tema que sigue siendo conversación en los hogares venezolanos ante la reciente publicación de que la deportista venezolana Deyna Castellanos en lo que sería aparentemente su boda con su pareja, una mujer.

Esta publicación causó revuelo tanto en lo positivo como en lo negativo a través de las redes sociales y volvió a surgir la pregunta de si existe la posibilidad de que Venezuela pueda garantizarle el derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo o no es más que una utopía, en el que el mayor avance es la propuesta del alcalde del municipio Simón Rodríguez, de Anzoátegui, Ernesto Paraqueima.

¿Es legal el matrimonio en El Tigre?

La propuesta del alcalde no pasa a ser más que un «contrato de carácter privado» que no garantiza un matrimonio igualitario como en otros países donde se está aprobado.

No hay garantía porque «el matrimonio no es más que la protección que le otorga el Estado a la pareja que se ha formado» y hasta ahora solo se da protección a las parejas heterosexuales.

De acuerdo con Danny Toro, el matrimonio genera beneficios y otros derechos que no los puede tener algún miembro de la comunidad LGBTIQ+ que quiera casarse bajo un contrato.

Cabe recordar que entre 2013 y 2014 se introdujo en la Asamblea Nacional una iniciativa de la sociedad civil de una propuesta de ley, pero solo fue aceptada.

«La Asamblea Nacional no dio respuesta ni positiva ni negativa. Un año después se emitió un recurso para que el Tribunal Supremo de Justicia exigiera respuesta a la AN y no dio ningún tipo de respuesta». Dejando así claramente que en aspecto legal este tema sigue dejándose de un lado.

El matrimonio igualitario es una esperanza

Hay quienes como el alcalde Paraqueima creen que «eso va a venir» pronto porque «en el mundo se ha aprobado.

«Venezuela tiene que escuchar a un grupo enorme de venezolanos que tienen su orientación sexual y sus derechos», dijo el alcalde en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias en marzo.

De igual modo, Danny Toro y el alcalde coincidieron en un aspecto: son los ciudadanos quienes deben exigir un cambio y se lleve a cabo el proyecto desde la legislación, sino Venezuela continuará viendo el matrimonio igualitario como una utopía.