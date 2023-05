El mundo del deporte lamenta muerte de la olímpica Tori Bowie de 32 años

La laureada velocista norteamericana Tori Bowie, de 32 años de edad, fue hallada muerta en su residencia en Florida, Estados Unidos, este miércoles 3 de mayo.

De acuerdo con la información policial, el hallazgo ocurrió cuando una pareja de oficiales acudió a la residencia de la atleta para verificar sobre condición. Antes de eso, recibieron una llamada telefónica que informaba sobre su ausencia anómala durante días.

La oficina del sheriff del condado Orange, en el estado de Florida, dijo haber acudido a una casa en Winter Garden para monitorear la situación.

La policía también informó que el cadáver de Frentorich ‘Tori’ Bowie no presentaba signos de violencia o cualquier otro indicio que hiciera sospechar que hubo un “juego sucio”.

Para el momento su deceso, estaba retirada del atletismo internacional no sin antes ser una de las más dominantes de las carreras de los 100 metros planos. La velocista estadounidense también cuenta entre sus logros tres medallas olímpicas.

Bowie ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en la competencia de relevos en la categoría de 4x100m, plata en los 100 metros y bronce en los 200 metros.

En el 2017 se convirtió en la campeona de los 100 metros planos en el Mundial de Atletismo de Londres, donde también se impuso en la categoría de relevos.

El equipo de atletismo de Estados Unidos lamentó el deceso de la atleta y aseguró que el “impacto en el deporte es inconmensurable y que se le extrañará”.

Un comunicado de Team USA, el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense, agregó: “Era una amiga admirada, compañera de equipo y una gran representante de Team USA”.

Por su parte, la Organización Mundial de Atletismo lamentó la muerte de la atleta y afirmó que están “profundamente entristecida”.

World Athletics is deeply saddened by the passing of Tori Bowie, the 2017 world 100m champion and multiple Olympic medallist.



Condolences go out to her family and friends 🕊️



📰:https://t.co/9N0P9dFoNr pic.twitter.com/R40ouWYxTl