El promedio del ingreso mínimo mensual es de 161 dólares, según Fedecámaras

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, reveló que el ingreso mínimo mensual para el personal obrero en Venezuela se sitúa en un promedio de 161 dólares.

Esta información fue destacada durante la presentación de los resultados de la Encuesta Empresarial correspondiente al tercer trimestre de 2023, la cual abarcó a 100 empresas de diversos sectores en el país.

Al desglosar los datos por sectores, Celis proporcionó cifras específicas que ilustran la disparidad en los ingresos en distintas áreas laborales. En el sector manufactura, por ejemplo, un gerente tiene un ingreso mensual promedio de 973 dólares, un profesional 469 dólares y un obrero 217 dólares con el que es el mayor promedio mensual, según la encuesta de Fedecámaras.

En el sector agrícola, los ingresos mensuales promedio son de 667 dólares para un gerente, 411 dólares para un profesional y 200 dólares para un obrero, ubicándose en segundo lugar en términos de promedio.

Mientras que en el sector de la construcción, los gerentes ganan alrededor de 640 dólares en promedio, los profesionales pueden tener ingresos de 394 dólares, y los obreros reciben unos 181 dólares mensuales, ubicándose en tercer lugar en la lista.

Sobre el aumento del salario integral

Respecto al reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre un ajuste en el bono de alimentación o cestaticket, Celis enfatizó la disposición de la empresa privada para esperar la publicación oficial en la Gaceta Oficial antes de tomar medidas.

“Somos muy respetuosos de lo que ordene el Ejecutivo, pero también hemos dicho que debemos esperar la Gaceta Oficial, que es lo que nos guía y responderemos a lo que establezca la Gaceta Oficial”, dijo.

Por otro lado, Celis subrayó la necesidad de reconsiderar la estructura remunerativa en Venezuela, señalando que no se ajusta a la realidad del país y que la baja capacidad adquisitiva de los venezolanos evidencia esta discrepancia. En este sentido, expresó la importancia de buscar un modelo que permita aumentar los ingresos de manera sostenible y que no quede rezagado frente a la inflación.

“La expectativa de la gente es tener más plata en la cartera, pero se la come la inflación. Debemos buscar un modelo en que el ingreso aumente, que no se vaya en quince y último; y que no se mantenga congelado en prestaciones porque creo que el venezolano ha demostrado que es responsable al saber manejar su futuro”, comentó.

Con información de El Cooperante.

