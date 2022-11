El tributo a la agrupación Queen llega al Teatro Teresa Carreño

El show musical Dios salve a la Reina, el cual rinde tributo a la agrupación de rock Queen y a su recordado vocalista Freddie Mercury, se hará sentir el viernes 25 de noviembre en Valencia y en Caracas el 26 en el Teatro Teresa Carreño.

God Save The Queen (Dios salve a la Reina) llega a Venezuela luego de una extensa y exitosa gira por Europa y Latinoamérica. Sus integrantes se pasean por la época dorada de Freddie Mercury y cantan los temas más icónicos de esta banda de rock que ha hecho historia desde hace décadas.

Por otra parte, We Will Rock You, I Want to Break Free y We Are the Champions forman parte de los temas que encabezan este repertorio, interpretado por Pablo Padín, quien le da vida Freddie Mercury, personificándolo con vestuario, joyas, estética y montaje escénico idéntico.

Banda con más de dos décadas

God Save The Queen (Dios salve a la Reina) es una banda originaria de Argentina, formada desde el año 1998. Un grupo de amigos se unieron a tocar y cantar la música que les gustaba, entre ellas la de Queen, y se convirtieron en la mejor banda tributo del mundo.

God Save The Queen está bajo la producción de Total Show y Eventos Globales junto a Uevent y quienes deseen adquirir boletos, lo podrán hacer a través de @maketicket.ve, taquillas del Teatro Teresa Carreño, y en el lobby del Hotel Eurobuilding.

Para más información: @eventosglobalesve @totalshowve y @ueventgroup en Instagram.

