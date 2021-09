El vía crucis de los pacientes oncológicos en Venezuela

La directora de asuntos institucionales de la Fundación de Pacientes Oncológicos de Venezuela (FUNDAPOV), Milagros Seijas Salas, denunció que han fallecido 257 pacientes oncológicos en los últimos 6 años, por falta de radioterapias, solo en el estado Lara.

Seijas indicó que la entidad tenía un equipo de radioterapias llamado radiótomo, el cual estuvo en funcionamiento muchos años y que además era considerado unos de los mejores equipos de Latinoamérica.

La directora informó que ese equipo dejó de funcionar hace cinco años por problemas técnicos, y que desde entonces los pacientes oncológicos han realizado denuncias “tímidas” a las autoridades para que fuera arreglado, y ha transcurrido el tiempo sin que esto suceda.

Asimismo, señaló que FUNDAPOV se ha dado a la tarea de buscar a los funcionarios encargados de dar respuesta de este equipo, como lo es el director de salud en Lara, el doctor Javier Cabrera, y el gobernador Adolfo Pereira, y no han recibido respuesta.

Seijas afirmó que desde el mes de mayo de este año, han tratado de conversar tanto con el doctor Cabrera como con el gobernador Pereira y “no les han abierto la puertas de su oficina para atenderlos”.

“Sin embargo, no hemos dejado de ir a sus sedes”, indicó.

De igual forma manifestó que en vista a esta negativa, hace alrededor de un mes y medio, sintieron la obligación de buscar el mecanismo de solicitar un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Esto con la intención de que seamos atendidos y que nos dieran respuesta sobre qué pasó con el equipo y dónde está, y quién dio la orden para sacarlo del hospital. Pero ninguna de las autoridades ha respondido”, señaló.

Ya que ahora no solo es su reparación, sino que el equipo médico no se encuentra en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, de Barquisimeto, y no saben dónde se ubica.

Seijas considera que esta situación es un problema local y que no debió pasar al TSJ, pero fue la salida que encontraron, y que están a la espera de la respuesta por parte del ente judicial. “Lo único que hemos perdido es tiempo”, expresó.

Del mismo modo, indicó que en estos últimos cinco años han fallidos muchos por la falta de la radioterapias, que podrían tal vez haberse evitado si se contaba con este equipo.

Seijas señaló que hoy en día las radioterapias privadas están rondando entre los 2000$ a 8000$, algo que los pacientes no se pueden costear. “Aumentando así la cifra de fallecidos”, señaló,

También expresó que por lo pronto en lo que respecta al estado Lara se encuentran en un “S.O.S, necesitamos urgentemente ayuda humanitaria”, porque los pacientes oncológicos están a la deriva entre «la vida, o de la muerte”.

De igual forma, reiteró su solicitud de saber donde se encuentra el equipo, porque a su juicio el “equipo no es de ellos, es de los pacientes, y ellos solo son administradores”.

La travesía de las quimioterapias

Por otro lado, la directora de FUNDAPOV reflejó todas las dificultades que un paciente oncológico vive con sus quimioterapias.

Expresó que la fundación posee enlace con la directora del nivel central de farmacia en Caracas, con quien han tenido reuniones vía Zoom.

“Ella nos planteó que todos los medicamentos tienen que llegar, pero tú vas a la taquilla y te dan uno de 7 o 2 de 8 de los medicamentos que necesitas”, aseveró.

Indicó que para comprarlos solo se encuentran cotizados en dólares, y pueden costar desde 500$ a 1000$ cada uno.

“Y hay que comprarlos porque si hay 6 ciclos de radioterapia, cada 21 días el paciente tiene que comprar ese o esos medicamento. Por lo general, se usan de 6 a 8 medicamentos, solo algunos usan 3 o 4”, explicó.

Asimismo dijo que esos medicamentos deben llegar cada mes, lo que el costearlos es sumamente elevado para el paciente, es “incomprable”

Manifestó que no entiende como la directora a nivel central señaló que deben llegarle a los pacientes sus medicamentos completos, cuando la realidad es totalmente diferente.

Informó que se han organizado en formas de comité a nivel nacional, y que en el estado Lara están realizando un trabajo de contraloría que debería hacerlo los entes oficiales, pero lo están haciendo los mismo pacientes.

“Las medicina es nuestra, así que lo comenzamos a hacer”, indicó.

“No es solo la quimioterapia”

También manifestó que el ser paciente oncológico significa también realizarse exámenes médicos de una manera regular, siendo algunos el Dacmadrama óseo, resonancias, tomografías, etc. , que poseen un precio entre los 350$ y 800$.

“Y me estoy refiriendo al precio de uno, pues a un paciente no le mandan a realizar solo uno sino varios a la vez”, señaló.

Seijas confirmó que un paciente oncológico venezolano no solo tiene que cubrir el medicamento y exámenes, sino también se agrega los gastos de laboratorio, que se caracterizan por tener que realizarlos cada 15 días o una vez al mes.

Por otra parte, explicó que la aplicación de una quimioterapia, en Lara por ejemplo, solo se encuentra disponible en el Hospital Pastor Oropeza. Por lo que equivale tener que realizar las quimioterapias pagas, que también son cotizadas en dólares.

¿Y la cirugía?

Pero la travesía del paciente oncológico venezolano no acaba ahí, pues posterior a la quimioterapia viene la cirugía.

La directora de fundación de pacientes oncológicos, aseguró que son pocos los centros públicos que están realizando las cirugías, por lo que la lista de espera es larga. Lo que al paciente le toca buscar como alternativa realizarlo en centros privados.

“Pero si consigues realizarlo en el sector público, tendrás que cubrir todos los insumos necesarios para la operación.”, indicó.

Posterior a esto, Seija expuso que probablemente el paciente termine en radioterapia pagando de 2000$ a 8000$, dependiendo el número de sesiones.

Por lo que volvemos al punto inicial, ¿Dónde se encuentra el equipo de radioterapia que se encontraba en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda?.

“Muchos manifiestan que está en el exterior, pero realmente no lo sabemos”, indicó Seijas.

Realizó un llamado a las autoridades competentes que se reúna con FUNDAPOV y que manifiesten donde se encuentra el Radiotomo, equipo tan necesario para los pacientes oncológicos.

“Nadie nos da respuesta donde esta, mientras los pacientes fallecen. Por favor, atiendan a los pacientes oncológicos”, manifestó.

De igual forma indicó, que no quieren promesas, sino soluciones.