Elvis Amoroso le responde a Delpino: es él quien no asiste a las sesiones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, respondió a las acusaciones por parte del rector, Juan Carlos Delpino, quien aseguró que en el Poder Electoral no sesionan desde marzo y lo señaló de tomar las decisiones de manera unilateral.

Según Amoroso, es el rector del Delpino quien no asiste a las asambleas ordinarias del organismo y por tanto, está desinformado sobre las actuaciones institucionales. El funcionario aseguró que la institución que preside no ha dejado de trabajar.

De hecho, los compromisos institucionales serían tales que afirmó que laboran hasta las 2:00 de la mañana, según aseguró ante los medios este miércoles 12 de junio. Sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, dijo que este evento electoral se realizará y que para ello laboran día y noche.

“Yo no sé, ustedes son los que tienen que dar respuesta, los periodistas, no yo. Ustedes me han acompañado en toda la gestión del CNE. ¿Usted lo ha visto? Esa es la respuesta, nosotros no somos vagos, somos gente trabajadora, día y noche. Ayer (martes) salimos de ahí a las 2:00 de la mañana”, dijo Amoroso según recoge Unión Radio.

Elvis Amoroso se dirigió directo a la prensa

Elvis Amoroso aseguró que denuncias similares a las que realizó el rector Juan Carlos Delpino buscan desinformar al país. Según indicó, la prensa tiene acceso a toda la información de manera constante y son los que han seguido de cerca la actividad del CNE.

“Son ustedes los que contrarrestar cualquier desinformación que trate de hacer una persona que busca desestabilizar a nuestra querida patria Venezuela”, dijo Amoroso refiriéndose a la prensa.

Ratificó que el 28 de julio habrá elecciones “con sanciones, con bloqueo, con mala intención va a haber elecciones para que el pueblo pueda expresar su voluntad absoluta”.

“El directorio no sesiona desde finales de marzo”: Juan Carlos Delpino

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, denunció varias irregularidades que ocurren en el órgano rector de los eventos electorales en Venezuela.

“Elvis Amoroso toma decisiones sin convocar a sesión desde marzo. El CNE es un cuerpo colegiado y yo tengo derecho a votar, salvar mi voto y razonarlo, y a hacer valer el derecho de todos los candidatos”, aseguró el rector Delpino en entrevista a Efecto Cocuyo.

De acuerdo con Delpino, el CNE va rumbo a cumplir tres meses sin sesionar lo cual sería, evidentemente, una de las grandes irregularidades. Las sesiones son importantes para la toma de decisiones por parte del directorio tras someter a debates y consideraciones asuntos relevantes que deben ser objeto de análisis por parte de los miembros.

Acerca de la decisión de retirar la invitación a la UE como observador internacional

Uno de los hechos más cuestionados de las últimas semanas es el retiro de la acreditación y la invitación a la Unión Europea como observador internacional de las elecciones del 28 de julio.

Según Delpino, la decisión de retirar la invitación a la UE para el envío de una misión de observación no pasó por una consulta o debate por parte del directorio. Por lo contrario, la decisión habría sido de una sola persona, que no es más que el presidente del CNE, Elvis Amoroso.

“La tomó Amoroso por su cuenta”, dijo Delpino a Efecto Cocuyo. Además, informó que en el CNE había consenso para permitir la presencia de una misión de observación por parte de la UE.

Para Delpino, “se acabó el tiempo de la prudencia” y es necesario que “se sepa qué opinan cada uno de los rectores. Amoroso cree que el ente comicial es como la Contraloría donde él decidía todo”.

