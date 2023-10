Hace 8 años Ely Fernández sintió la presencia de La Chinita como nunca antes la había sentido. Su hijo nació prematuro y con el diagnóstico de una sepsis neonatal, como consecuencia de una infección que tuvo su mamá días antes de parir. Durante 7 días y 7 noches, tanto él como la madre de su hijo se mantuvieron en una amarga incertidumbre y con la agonía de sentir que perderían a su hijo ante el diagnóstico de los médicos, que para el momento no eran los más alentadores.

En la cuarta noche que su hijo se mantenía hospitalizado los médicos le informaron que las plaquetas de su bebé continuaban bajando y si esto se mantenía, se iba a necesitar hacerle una transfusión. Los médicos le aseguraron que no había mucho que hacer. Ely recuerda cómo su hijo estaba sin comer aún y que poco a poco se demosplaba.

Tras recibir ese diagnóstico, Ely compró unas flores que horas más tarde se las entregó a La Chinita.

En su hogar tenía un retablo de la Virgen, que inicialmente le había regalado a la madre de su hijo y que, por su forma de un altar, en ese espacio tenían la costumbre de orar. Esa noche, Ely se arrodilló frente al altar y le puso las flores junto a una pequeña vela. Y no lo dudó: le pidió a La Chinita que le diera la oportunidad de tener a su hijo y cuando estuviera sano, se lo llevaría para presentarlo como una ofrenda de su milagro.

Recuerda aquel momento y se le eriza la piel, pues sintió una paz enorme… como si hubiera recibido un abrazo y un consuelo de que todo estaría bien.

“Yo estaba muy triste, la mamá estaba muy triste. Yo la escuchaba llorar y yo me paré y le dije quédate tranquila porque todo va a estar bien”, dice Ely a Radio Fe y Alegría Noticias.

En la madrugada, horas más tarde de aquella oración que Ely tuvo con La Chinita, la mamá del niño “pegó un brinco de la cama” porque recordó que no había ido a buscar el resultado de un examen de urocultivo que le realizaron cuatro días antes de parir al tener una infección urinaria. Inmediatamente, llamaron al médico que les respondió: “corre a buscar esos resultados”.

Ya el bebé cumplía 6 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin que ningún antibiótico le hiciera efecto. Una vez conocido los resultados del urocultivo, los médicos cambiaron el antibiótico. Aproximadamente a las 2:00 de la tarde de ese día, las plaquetas del bebé empezaron a subir de manera muy rápida: de tenerlas ese día entre 60 a 90 mil, saltó a 150 mil.

Ely afirma que lo ocurrido con la mamá de su niño, que se acordó en la madrugada de manera repentina sobre los resultados del urocultivo, no fue una casualidad.

“Yo siempre le he dicho que es un milagro de la virgen”, asegura Ely que así le dice a su hijo Antonio, quien ahora tiene 8 años y que hasta la fecha se encuentra lleno de salud.

Foto: Cortesía.

Por segunda vez, la Chinita interviene

Ely Fernández, quien pertenece a los servidores de María, el grupo religioso que se encarga de llevar sobre sus hombros a la Virgen Morena y también propagar la veneración mariana, tuvo que enfrentar una segunda gran prueba, cuando se convirtió en un sobreviviente del cáncer. Lo hizo nuevamente sostenido en su fe por La Chinita.

A mediados del mes de septiembre del pasado año, convulsionó durante una madrugada lo que encendió las alarmas de su familia y también de los médicos, quienes de inmediato le ordenaron hacerse una tomografía con el fin de conocer o de descartar cualquier otro diagnóstico.

El resultado evidenció una lesión ocupante de espacio, sin conocerse hasta ese momento si era un tumor canceroso maligno o benigno porque la tomografía no era específica en ese aspecto. Luego de cumplirse tres días, Ely se realizó una resonancia con contraste cuyo resultado arrojó una lesión que aparentemente era benigno.

Cuando le hicieron la intervención para tomar la muestra y hacer la biopsia, resultó ser un astrocitoma difuso grado 2 3, el cual es maligno. Tras recibir el diagnóstico, Ely se desplomó. Al escuchar que tenía que ser intervenido, sus nervios jugaron en contra y lo llevó a pensar que su vida se había acabado. Él ya conocía vivencias de otras personas que no sobrevivieron.

Días antes de la convulsión, había entrado al quirófano por primera vez para ser operado de un hidrocele, que trata de una acumulación de líquido en el testiculo. Y ahora, en cuestión de un mes, le tocaría nuevamente enfrentarse a una operación, mucho más delicada.

Mientras llegaba el día de la operación, la ciudad vivía la peregrinación de la Virgen: un recorrido que hace la imagen santa de La Chinita por los diferentes municipios de la entidad. Ely asistió cuando la Virgen recorría el sector de San Jacinto al norte de la ciudad y justo en el momento en que vió la imagen de La Chinita se le puso un nudo en la garganta tan fuerte que nuevamente se desplomó. Sus compañeros servidores de María al darse cuenta de su estado, empezaron a orar. En ese momento, por la cabeza de Ely pasaba la idea que sería la última vez que vería a la Virgen. Alzó la cabeza y vió dos veces más la imagen de la Virgen.

Antes del día de la operación, Ely no paraba de llorar mientras le cortaban el cabello y, en vista de su estado, el barbero se comunicó con el padre Eleuterio Cuevas, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y expárroco de la basílica de Nuestra señora de Chiquinquirá en Maracaibo, para que pudiera apoyarlo.

El padre Eleuterio, aún sin conocerlo, se dirigió al siguiente día a su casa tras haberse comunicado con él. Su visita fue para darle la unción de los enfermos.

“Habló conmigo. Mandó a salir a todo el mundo de mi casa. Yo sentí el espíritu santo, a mi me cambió la valentía que yo sentía. Yo estaba como un pollito temblando, estaba en crisis”, detalla Ely.

Al retirarse el padre Eleuterio, Ely recuerda haber quedado con una paz tan grande que, de hecho, su familia quedó asombrada.

El dia de la operación llegó y mientras a Ely le pasaban la anestesia en su mente hablaba con Dios y la Virgen.

“Jesús aquí estoy, me entrego a tí si este el momento que me necesitas, aquí estoy dispuesto a irme contigo y a ti Virgen Chinita dame toda la fuerza, acompañame no me soltéis nunca, que voy a servirte hasta el último día de mi vida”, fueron sus palabras.

Cuando Ely despierta de la operación se da cuenta que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos con una vendaje en la cabeza y para su sorpresa el enfermero que allí estaba cantaba canciones alusivas a La Chinita. Ely solo agredeció la oportunidad de seguir viviendo. Justo el día de la operación, finalizaba la perenigración de la Virgen.

Ely le prometíó a la Virgen que la cargaría en sus hombros para la bajada de ese año. Por tener apenas 22 días de operado para el dia de la Bajada, contó con el apoyo de sus compañeros servidores de María, quienes le abrieron un espacio y se mantuvieron atento de él para que fuese parte de su procesión.

“No se puede describir lo que es cargar a La Chinita. Es algo mágico. Eso es para vivirlo”, sostiene Ely.

En julio de este año, Ely terminó la quimioterapia que inició en noviembre del año pasado. Ya en diciembre, también del año pasado, había terminado de recibir 30 radiaciones.

“A lo largo de mi vida La Chinita ha sido evidente en su presencia. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y por vivirla”, dice Ely con emoción.

Foto: Cortesía.

Estar al servicio de la Virgen María

Ely Fernández siempre ha sido mariano gracias a su mamá que desde pequeño le transmitió esa fe.

De su familia, él ha sido el más inclinado a la Virgen: desde que tiene uso de razón, recuerda que siempre le ha cumplido promesas a la reina morena. En alguna oportunidad caminó una larga distancia desde su casa hasta la Basílica de Maracaibo, donde reposa la imagen de La Chinita.

Foto: Cortesía.

“Un día fui a la Bajada como feligresía y dije yo quiero servir más cerquita a la virgen y desde entonces lo hago”, explica Ely, que ya cumplió dos años como servidor de Maria.

La noche de este 28 de octubre nuevamente la feligresía zuliana se reencuentra con la Virgen Morena reviviendo emociones y una profunda de devoción. Ahí va a estar Ely, a quien La Chinita le hizo dos milagros.

