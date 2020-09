Embajador Valero denuncia que EEUU habría pagado informe de la Misión de la ONU

En el marco del diálogo interactivo que se sostuvo este miércoles 23 de septiembre en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con la presentación del informe conclusivo de la Misión independiente de determinación de hechos en Venezuela, el embajador venezolano Jorge Valero aseguró que el gobierno de Estados Unidos financió ese trabajo para desprestigiar al gobierno de Nicolás Maduro.

En su intervención el diplomático aseveró que se dispusieron de 3 millones de dólares para “posicionar el informe y dañar las relaciones con otros países”.

La versión de Valero difiere en el monto con la dada por el canciller Jorge Arreaza, quien el fin de semana junto al Fiscal General designado por la ANC, remarcó que se utilizaron 5 millones de dólares para financiar el informe y pagarle a los tres integrantes de la Misión.

El representante de Venezuela ante la ONU dijo que otro de los objetivos que buscaba esta acción aprobada por el Consejo de DDHH, del cual Venezuela es miembro, habría sido el de afectar “la cooperación con la oficina de Michelle Bachelet”.

Sostuvo que “despilfarran el dinero de la ONU haciendo un trabajo fantasma”, aseguró Valero.

Además el embajador explico que en “la CIA y otros órganos del Gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente”.

La estrategia , dijo, implica el uso de “ONG que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio”.

Y comparó la acción del informe con una “Operación Gedeón” en el plano jurídico.

Al igual que los otros voceros del gobierno venezolano, Valero desestimó el informe que determina que las principales autoridades del Estado son responsables de delitos contra la humanidad, por considerarlo que no cumple con los rigores técnicos y jurídicos para fundamentar los señalamientos.

Añadió que “ni siquiera miembros de la oposición democrática fueron consultados. En Venezuela hay miles de organizaciones que hacen trabajo comunitario y qué casualidad, ninguna fue tomada en cuenta”.

Por su parte, la Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, Marta Valiñas, presentó su discurso este miércoles 23 de septiembre ante la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En él, expuso que la única razón por la que no pudieron desarrollar su investigación dentro del país “fue porque el gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo”.

“He enviado seis comunicaciones al gobierno de Venezuela entre enero y septiemrbe de este año y no he recibido ninguna respuesta”, agregó Valiñas.

Sin embargo, manifestó que dicha negativa no fue impedimento para realizar las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

El informe presentado concluyó que “graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela durante el período en el cual este Consejo nos encomendó investigar”.