En 4 de Febrero de Ciudad Bolívar sobreviven gracias al agua de lluvia

Algunos vecinos creen que, incluso las bombas de agua que operaban en la zona no están funcionando, ante esta situación no hay una certeza si siguen o no en el sector. Otros creen que fueron extraidas de su lugar en la comunidad para ser trasladas a las minas para usarlos en labores de extracción de oro y otras pieras preciosas.