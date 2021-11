En 8 dólares venden las bolsas CLAP en Punceres de Monagas

En Cachipo, parroquia del municipio Punceres del estado Monagas, venden las bolsas del CLAP en 8 dólares. Aunque algunos vecinos admiten que esta práctica está mal pero afirman que no tienen otra alternativa, pues con esta ayuda es mucho lo que se ahorran.



Una ciudadana que prefirió no dar a conocer su identidad, afirmó que no sabe cómo hacen los vendedores de estos combos para conseguirlos con tanta regularidad. Sin embargo, procura guardar siempre esa cantidad de dinero por si acaso la oportunidad “llega de golpe” y tiene que aprovechar.



“Se compran bolsas de comida en cuestiones del CLAP porque los reales no alcanzan para comprar en supermercados, todo está demasiado inaccesible. No sé de dónde sale eso, pero la bolsa que venden es del CLAP, los materiales de la cesta básica que traen son del CLAP, el mismo espagueti, arroz, harina, azúcar, café, harina de trigo, sardina, todo por 8 dólares y uno se beneficia más al comprarlo así que intentar comprar todo eso en unos chinos”.



La dama detalló que mientras en muchos otros lugares no ha llegado este beneficio de alimentación, en Cachipo llega casi todas las semanas.



“Sabemos que es prestarse a corrupciones pero a la vez no tenemos otra opción. Y con todo y eso, yo tengo un bebé y ni ayudándome con eso puedo resolverle siempre porque me queda fallo del tetero. Pero es que la comida en la calle está demasiado costosa”



Esta práctica sucede casi semanalmente, mientras que en el resto del estado Monagas los combos alimenticios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción pueden tardar hasta 3 meses para llegar a las comunidades.