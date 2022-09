En Apure claman por la reparación del puente Caicara

La señora Nubia Escobar, habitante del parcelamiento Hato Viejo, municipio Muñoz del estado Apure, clamaba a través de Radio Fe y Alegría Noticias por la urgente reparación del puente Caicara que se fracturó en a mediados del mes de abril sin que hasta los momentos desde la gobernación hayan atendido el problema.

Escobar señaló que “ya llevamos 5 meses desde que el puente se cayó. No nos ha solucionado este problema. El gobierno en su momento prohibió el paso de vehículos y peatonal”.

Sin embargo, desde entonces no se han ejecutado los trabajos de recuperación. La campesina advirtió que en vista de esta situación “en la comunidad nos hemos puesto en riesgo porque a pesar de que prohibieron el paso tenemos que pasar por allí para ir al médico, para comprar comida, para todo”.

La caída de este puente, que comunica los municipios Muñoz, Rómulo Gallegos y Páez de Apure, y de estas zonas con el estado Barinas, afecta a las comunidades agrícolas de Las Parcelas, Las Naranjitas, Hato Viejo, La Virgen, Maporal, Laguna Hermosa, entre otros vecindarios. Unas 3 mil personas salen perjudicadas por este inconveniente.

Escobar refirió que “hay otra vía que es por los lados de Mantecal pero nosotros somos personas humildes que no contamos con los recursos para salir de allí, no tenemos carro propio, tiene que ser en transporte privado, por allí nosotros no tenemos transporte público”.

Las dificultades de salir de esos caseríos aumentan también para los productores que necesitan sacar sus cosechas. La señora describió que “los productores que necesitan salir lo hacen por Elorza, dan la vuelta para sacar producción, algunos se han arriesgado pasando por el puente pero es un riesgo porque se puede dar la caída completa del puente y haya pérdidas de vidas humanas”.

Se complica también el regreso a clases

Con respecto al regreso a clases, fijado para el próximo 3 de octubre, el problema del paso se acentuará, apunta Escobar. “Estamos pensando en esta situación porque a juro hay que pasar por el puente. Al momento de caerse hicieron un desvío pero al llegar las aguas eso se llenó”.

Alertó que de no repararse esa infraestructura a tiempo “eso será un peligro para los niños. No esperen que haya una desgracia para poder solucionar el problema”.

También comentó que debido a esta caída del puente Caicara “las personas que viven por allí que sacaban sus puesticos para vender plátanos, topochos, yuca, no han podido hacerlo más porque ya no pasan carros. Incluso, los que llevan la comida de Mercal llegan hasta el puente porque el camión no puede llegar hasta las comunidades”.

La vuelta a Elorza, capital del municipio Rómulo Gallegos, representa el recorrido de unos 100 kilómetros adicionales. La campesina afirmó que “a veces pasamos hasta un día completo esperando un carro”.

La promesa del gobierno

El 12 de abril Radio Fe y Alegría Noticias reseñó que “el propio gobernador del estado Apure Eduardo Piñate informó que el puente Caicara, ubicado en el sector Hato Viejo de la carretera Mantecal Guasdualito, se fracturó en la pila número 5, por lo que se cerró el tráfico de vehículos mientras se hacen las reparaciones respectivas”.

No obstante, a pesar de que llegó al lugar para inspeccionar el daño, el mandatario regional no precisó en ese momento qué tipo de reparaciones se ejecutarían.

Fuentes extraoficiales indicaban que la fractura se originó por el pase de una gandola que transportaba alimentos.

La señora precisó que cuando se cayó el puente “llegó una comisión del gobierno, trajeron unos andamios pero todo quedó hasta allí. No han vuelto más”.