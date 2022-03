En Apure dicen esperar el cambio de las bombas subsidiadas

Este lunes 7 de marzo en San Fernando alrededor de 300 motorizados, pasadas las 3 de la tarde y bajo un sol calcinante, llevaban 11 horas para echar gasolina. Se encontraban a dos cuadras de la bomba con precio subsidiado Cementerio Viejo de la ciudad.

En la charla con Radio Fe y Alegría Noticias algunos relataban que con esta situación llevaban cerca de 3 años. Contaron que preferían perder un día de trabajo, la mayoría de ellos mototaxistas, que acudir a las estaciones con precio internacional «porque no tenemos dólares para pagar».

Sin embargo, Oscar Rondón, uno de los declarantes, señaló, ante los anuncios aún no confirmados, que «estamos esperando el golpe para recibirlo y ojalá, después de eso, llegue a tiempo, porque por lo menos aquí no está llegando la gandola a tiempo, llega un día sí, un día no, por eso, es que son las colas”.

Entre las ciudades de San Fernando y Biruaca existen 9 gasolineras funcionando. Tres de ellas operan con precio internacional. Los comentarios de algunos conductores indican que «de las otras 6 solo van a dejar 2 con precio subsidiado».

Dicho de otra manera, si PDVSA confirmar el rumor, en la capital del estado Apure 7 estaciones de servicio quedarían despachando a precio dolarizado.

En las últimas dos semanas se ha observado que las largas filas de vehículos también comenzaron a formarse en las gasolineras premium. a San Fernando suelen llegar entre 10 y 12 cisternas a la semana.

En los 5 municipios restantes hay 13 estaciones de las cuales, sólo 1, ubicada en Guasdualito, capital del municipio José Antonio Páez, fronterizo con Arauca, Colombia, está dolarizada

Por lo pronto, el único cambio registrado en el suministro de combustible, hasta ahora, es el retiro de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de las 9 estaciones de servicio capitalinas, hace 3 semanas.

A diferencia de las estaciones premium, los motorizados aseguran que en las estaciones de servicio subsidiadas no ha mejorado el abastecimiento con la presencia de civiles.

En Guasdualito, donde las largas colas para surtir que duraban días colapsaban el pueblo, los usuarios reportan que la situación se ha revertido desde hace semanas a pesar de que los militares continúan controlando las 2 bombas subsidiadas.

“Ahora ya no tardamos casi, las colas corren rápido”, aseguró Wilfredo Soto, transportista de mercancía seca de Guasdualito.

Lo mismo en la única bomba internacional donde el suministro sólo está a cargo de los bomberos y, desde hace 10 días, ya no se requiere de chip electrónico para surtir en esta estación de servicio, aseguró Soto.

Motorizados en SF esperando a dos cuadras de una bomba/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Noticias

Pico y placa continúa en San Fernando

A pesar de que, durante una semana, fue suspendido el surtido en las estaciones subsidiadas por terminal de número de placa del vehículo, a partir del 21 de febrero se reactivaron los cronogramas del popular pico y placa en la capital del estado Apure.

En el transcurso de la semana pasada los usuarios capitalinos reportaron escasez de combustible tanto en las estaciones de servicio subsidiadas como en las dolarizadas.

Los administradores de estas bombas argumentaron retrasos en la reposición del combustible por parte de las cisternas debido a limitaciones en la planta de llenado, ubicada en Yagua, Carabobo, a unos 600 kilómetros de San Fernando.

Los usuarios de las estaciones de servicio premium también se quejaron de los vueltos fallos y en bolívares debido a la falta de sencillo en dólares para el cambio.