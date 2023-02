En Apure siguen preguntando ¿dónde están las más de 4.000 bombonas extraviadas?

Desde el pasado 15 de enero de 2022 están extraviadas más de 4.000 bombonas de gas en Guasdualito, estado Apure.

Wuenseslao Rodríguez, presidente de la Fundación por el Desarrollo Social del Alto Apure (Fundaprodesea), es una de las personas que dio la autorización para que la empresa Gas Comunal llenara su bombona con gas.

“No me dieron respuesta durante 20 días. Posteriormente empecé a hacer las diligencias correspondientes al caso, pero nadie me da respuestas. Así como me pasó a mí ocurre con varias personas de mi comunidad y de otros sectores”, contó Rodríguez este viernes 16 de febrero al programa Claro y Raspa’o, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Aseguró que fue a la Defensoría del Pueblo, y le expresaron que iban a canalizar el caso para ver qué se podía hacer al respecto. En vista de que no se profundizó en el caso acudió a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar el delito tipificado como “mal manejo de determinados servicios públicos”, que viola los principios fundamentales de la Ley Contra la Corrupción.

Esa ley indica en su artículo 1 que tiene como finalidad establecer normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, entre ellas funcionarios públicos y personas naturales, para salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.

Asimismo, Rodríguez indicó que muchas de las personas que están sin bombonas no tienen la posibilidad de buscar leñas para cocinar porque tienen problemas de salud, o son personas de la tercera edad.

Los afectados piden que se profundice la investigación y que las personas que recibieron las bombonas respondan hacia dónde las llevaron.

¿A dónde llevaron las bombonas?

La desaparición de bombonas en Venezuela no es un caso nuevo, de hecho, desde 2021 se tienen reportes de extravío de cilindros de gas en el país.

El 21 de enero de 2022 el periodista venezolano Gustavo Azócar expresó en Twitter que existe una versión extraoficial sobre el destino de las bombonas de gas extraviadas.

Señala que las llevan a Colombia para venderlas a un precio más alto.

Roland García, presidente de Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), dijo en una entrevista para Efecto Cocuyo en 2022 que la organización no tiene datos acerca de la localización de las bombonas perdidas y que la tesis de que hayan sido llevadas a Colombia no está comprobada por ningún organismo o autoridad.

De acuerdo con una investigación periodística realizada por Efecto Cocuyo, entre 2019 y 2022 se reportaron más de 40.000 bombonas extraviadas en Anzoátegui, Mérida, Barinas, Lara, Distrito Capital y Sucre.

32 MIL BOMBONAS DE GAS DESAPARECIERON EN BARINAS: una versión no confirmada señala que una mafia de PDVSA Gas se las llevó para venderlas en Colombia, donde los cilindros de gas valen 5 veces más que en Venezuela. pic.twitter.com/GK3tLk7VfK — Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) January 21, 2022

