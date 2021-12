En casas inconclusas viven 54 familias en Paramaconi de Maturín

Por necesidad de contar con una vivienda 54 familias ocuparon el urbanismo que les construían mediante los planes habitacionales del gobierno y llevan 5 años esperando los concluyan.



Residentes del complejo Paramaconi, etapa 4, denunciaron que desde hace más de 5 años 54 viviendas de este sector están en completo abandono y la obra quedó inconclusa. Esas familias ante la falta de vivienda se vieron en la obligación de ocuparlas.



Tras el pasar de los años no han recibido respuestas para avanzar en la culminación del proyecto pese al compromiso del gobierno regional y nacional de culminarlas.



Los residentes de esta comunidad claman atención.



“A las autoridades gubernamentales a nivel nacional que intervengan esto, al gobernador que está entrando, Ernesto Luna, le pedimos que nos visite y vea cómo estamos viviendo”, dijo una de las personas afectadas.



“Sin luz y agua, sin cloacas y son ya 5 años habitando el proyecto que dejaron a medias. Siguen sin terminar las obras y las viviendas, que el presidente Nicolás Maduro sepa lo que estamos pasando 54 familias de aquí de Paramaconi 4 en Maturín”, fue otro de los testimonios.



“Seguimos sin respuestas viviendo en estas condiciones con niños y adultos mayores, expuestos a enfermedades en medio de la pandemia. Si fuera que la obra estuviera empezando se entendiera pero ya son 5 años y esto no tiene otra explicación, qué ineficiencia”, denunció el residente que no se identificó por temor a represalias tras su denuncia.



Ante el nuevo cambio de autoridades las 54 familias de Paramaconi 4 piden atención con servicios como agua, recolección de aseo, asfaltado, gas doméstico y alimentación ya que son personas humildes que ante la necesidad de una vivienda ocuparon la obra.