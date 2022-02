En El Abanico siguen secos y sin gas

Vecinos de El Abanico padecen por la ausencia total de agua potable y la venta irregular de gas. Los mayores deben carretear agua desde un CDI que se convirtió en llenadero.

En la parroquia alto de Los Godos, más específicamente en El Abanico, los vecinos de esta comunidad denunciaron en Radio Fe Y Alegría Noticias que, pese a los planes de distribución de agua potable que mantiene el gobierno regional, en el sector las tuberías permanecen secas y los vecinos tienen que seguir cargando agua desde el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la comunidad para poder solventar sus necesidades.

Asdrúbal Morales, residente del sector afirmó que de tanto cargar agua tuvo problemas de salud, por lo que hoy en día tiene que limitarse a hacer solo 2 viajes como máximo para llenar tres botellones y con eso resolver en casa.

“La distancia es muy larga y solo hago 1 o 2 viajes al día por mi edad y porque con esta cargadera de agua me salieron hernias, entonces no puedo abusar y me limito a llevar en la carrucha 3 botellones y con eso pasamos el día. En las casas no llega ni una gota, por eso uno tiene que venirse para acá porque no queda de otra, necesitamos el agua”.

Tampoco hay gas

Otro problema es la distribución de gas doméstico, que debido al largo tiempo que puede pasar entre jornada y jornada de venta, muchos vecinos tuvieron que resignarse a comprar cocinas eléctricas, ya que la alternativa de cocinar a fogón, estaba deteriorando la salud de los más mayores.

El señor morales detalló que su esposa “se enfermó de tanto humo de leña, por eso evitamos todo lo posible los fogones e hicimos el esfuerzo de comprar la cocinita eléctrica, para alternarla con la de gas y así ir resolviendo”

Asdrúbal también destacó que hace dos años están sin servicio de CANTV pese a que siguen pagando la factura, “para que no les quiten la línea” sin embargo, no les responden si se debe al robo de cables o a otro tipo de falla.

En el paredón del CDI Rosalía Donoso, en Los Godos, hay varias tomas de agua para que los usuarios puedan abastecerse; el funcionamiento de estas tomas tiene un horario para no sobrecargar la bomba de agua en el centro de salud, ya que a lo largo del día vienen personas desde varios sectores en busca de este recurso.

Julieta y Rafael Cardozo viven frente a ese paredón y aseguran que desde las cinco de la mañana, la gente empieza a hacer la cola para que cuando abran el agua, a las siete, sean de los primeros en cargar.

El agua la abren de siete de la mañana hasta las dos de la tarde y luego desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche.

Agua y gas, nada más

Además de la problemática del agua, los señores Cardozo concordaron en que la situación del gas era terrible, en su caso, es “una odisea” ya que solo cuentan con cilindros de 43kg y no se los quieren vender en las jornadas de venta y distribución por un desperfecto en la base.

“Nos dicen que el anillo base de abajo está deteriorado y por eso no la pueden vender, pero si uno va directamente a la planta y paga en dólares el llenado no hay problema, pero no siempre hay para eso. Queremos cambiarla pero no nos dan solución.

La falta de agua y la deficiencia en la distribución del gas doméstico causan molestias a los habitantes de este sector de la parroquia Los Godos. Los vecinos esperan que las autoridades puedan corregir estas situaciones que no les permiten vivir con dignidad.

Radio Fe y Alegría Noticias sigue escuchando las Voces de la Emergencia.