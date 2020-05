En el Alto Apure pasan hasta 16 horas sin electricidad

Ciudadanos de la frontera en el Alto Apure sufren hasta cuatro apagones al día de cuatro horas cada uno.

Las fallas en el servicio eléctrico afectan, a su vez, el suministro de agua así como la telefonía y la conectividad a Internet. Eso, sumado al intenso calor que predomina en la zona y agobia a los vecinos.

Uno de ellos es Andrés Gómez, quien exige una “explicación” a Corpoelec acerca de los cortes eléctricos a los que son sometidos.

“Ya estamos cansados. Por un lado, el Coronavirus, por otro, la falta de alimentación. Pedimos al ingeniero una explicación del por qué de tantos bajones, los aparatos se queman”, esbozó Gómez.

Él explicó que prefiere que “si van a quitar la luz, que lo hagan de un solo golpe porque sube, baja, y en ningún momento avisan que la electricidad se va a ir”.

Gómez indicó que hay sectores en lo que los cortes eléctricos duran hasta 6 horas y luego de haberse restablecido el servicio por unos minutos, se vuelve a ir.

“Aparte de la restricción por el Coronavirus ese, la escasez de alimentación, ahora no podemos ni siquiera descansar porque quién lo hace con estos calorones y tanta plaga”, agregó.

El afectado agregó que los niños son los más afectados pues la plaga no los deja dormir tranquilos. Y aquellos que no cuentan con gas doméstico, no pueden preparar sus alimentos en cocinas eléctricas.