Habitantes del Barrio Sueño de Bolivar, ubicado en el sector Core 8 de Puerto Ordaz, afirman que la promesa de asfaltar el sector y mejorar el servicio eléctrico ha pasado por todos los gobernadores del estado. ¿Hasta ahora? Se ha quedado en eso: promesas.

La comunidad, fundada hace más de 27 años, sigue con caminos de tierra, los cuales están llenos de basura y problemas de aguas ser-vidas. Según los residentes, el servicio de aseo urbano nunca ha llegado al sector, lo que provocó la creación de un vertedero al aire libre en la comunidad que propaga el contagio de enfermedades y los malos olores.

“Aquí se va la luz una o dos veces por semana. Hay muchos bajones de tensión que queman los equipos. El gobernador anterior vino, han pasado todos los gobernadores en campaña electoral, todos pasan por aquí caminando. Hacen sus promesas electorales y luego cuatro años después no los volvemos a ver. Las primeras tres cuadras tienen aceras, de allí: promesas y allí nos quedamos. Simple y llanamente jamás se concretaron los proyectos. Midieron, hicieron lo que supuestamente se debía. Lo prometieron y no nos cumplieron al final”, expresó Jhonny Velásquez, vecino del sector.

Por su parte, Maritza de Guerra, residente con más de 20 años en el barrio, afirmó que diferentes gobernadores han asistido al lugar, pero los trabajos nunca se concretan.

“Esto tiene 27 años, así como está. Por ahi estuvo un gobernador por allí viendo lo que iba a hacer y no hizo nada. No me acuerdo cómo se llama ese señor”, manifestó.

Según los testimonios, la comunidad se considera “olvidada”. Especialmente ahora que la Alcaldía de Caroní mantiene trabajos de asfaltados en las vías principales del Core 8 y Las Amazonas; no obstante, el Plan de Rehabilitación Vial orquestado por el alcalde, Tito Oviedo, no llega hasta el Sueño de Bolívar.

Foto: Carmelo Urdaneta/Correo del Caroní

Falta de transformadores y vertedero al aire libre

En las adyacencias del barrio Sueño de Bolívar uno de los principales problemas son los malos olores por cloacas; a su vez, tampoco hay atención para los desagües tapados.

La comunidad depende de un vertedero al aire libre, puesto que, según los habitantes, el servicio de aseo urbano jamás llegó al sector, ni siquiera cuando se privatizó en 2022 y quedó en manos de la empresa privada Fospuca.

Foto: Francesca Díaz| Radio Fe y Alegría Noticias

“Para la basura aquí no pasa nadie. Aquí no pasa aseo no pasa nada. Yo tengo aquí viviendo 25 años y todavía no ha pasado el primer aseo. Aquí no viene nadie para asfaltado ni aseo”, acotó Guerrero.

Bolsa de alimentos y gas tardan hasta 3 meses en llegar

“Aquí faltan transformadores, hay que arreglar el problema de la luz. Aquí no puede llover porque se va. La electricidad de aquí viene del Core 8. Perdemos la cuenta de cuántas veces se nos va la electricidad. La bolsa de comida en enero no la vendieron, llegó fue ahora en febrero. A veces se tarda y otras veces llega puntual. El gas se puede tardar hasta 3 meses y uno tiene que tantear por ahí”, manifestó una residente que prefirió reservar su identidad.

“El gas es un problema. Se atrasa y no tenemos para cocinar. Aquí se atrasa. Cuando nos toca la bolsa de comida, hay que esperar hasta 3 meses. Eso no debería ser así. Eso debe ser cada 18 días o un mes. No aumenta nada, siempre la misma miseria”, alegó Ender Guerra, residente de Barrio Sueño de Bolívar.

Asimismo, los afectados alegaron que los alimentos que vienen en el combo alimentario impulsado por el Estado son de mala calidad y no les garantiza una buena alimentación.

“La bolsa el CLAP es bastante deficiente. No hay balance ni distribución equitativa. Tienen muy pocos componentes. La calidad es irregu-lar. Las arvejas generan problemas estomacales, la harina pan es dificil de mezclar y mucha gente la rechaza. Como proteína han enviado sardinas y ya las sardinas vienen en proceso de descomposición”, destacó uno de los entrevistados citados anteriormente.

