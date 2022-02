En el hospital de Caripe no hay ni insumos ni ambulancia

El hospital Dr. José Antonio Urrestarazu de esta localidad no tiene insumos para atender a los ciudadanos de este poblado del estado Monagas.

El municipio Caripe, mejor conocido como el Jardín del oriente venezolano, en Monagas, se encuentra sumido en el abandono, la desidia y la falta del apoyo de entes gubernamentales.

Según denunciaron algunas personas a Radio Fe y Alegría Noticias este hospital que era referencia en el estado Monagas, ya no cuenta ni con medicamentos, insumos para atender partos, ni para atención primaria de casos. A lo que se suma la falta de una ambulancia para los traslados es otra de las carencias en materia de salud.

Rodolfo Rodríguez, residente del sector cercano al hospital, indicó que «no tiene medicamentos, no hay tensiómetro, cuando vas con un paciente debes llevar todo para que lo atiendan y eso no es justo, después de que este hospital era referencia en Monagas, las autoridades no han hecho nada para traer cosas para la atención de los enfermos».

Rodríguez manifestó que «el director del hospital de Caripe tampoco hace su trabajo, ayuda a quien él quiere, porque así se lo ha manifestado a mucha gente. Por eso pedimos que sea removido de su cargo, no podemos seguir permitiendo que los buenos especialistas se vayan, por la culpa de su ineficiencia, ojalá que ahora si le hagan caso a las denuncias que estamos haciendo».

Una fuente indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que debido a la mala infraestructura del centro de salud, las condiciones son muy precarias para atender a los pacientes.

Tampoco el centro cuenta con el servicio de agua potable. Algunas áreas del hospital están inconclusas, otras zonas están a oscuras y por lo pronto no se observa que les vayan a a arreglar.

Por otro lado, Mercedes López comentó que el centro dispensador de salud se quedó sin ambulancias desde hace varios meses.

“Como consecuencia de este problema, quienes tienen un familiar hospitalizado y le urge llevarlo a Maturín o Cumaná, en caso de no tener vehículo propio o de algún allegado, deben alquilar uno que puede cobrar entre 50 y 60 dólares”, denunció López.

Los afectados pidieron al gobernador Ernesto Luna, a la alcaldesa de Caripe, Dalila Rosillo, y al nuevo Director Regional de Salud, Víctor Dávila, a «meter la lupa» en torno a las presuntas irregularidades que vienen ocurriendo este recinto hospitalario.

Durante el año 2020 la ex gobernadora de la entidad, Yelitze Santaella realizó la inauguración de una nueva área de este hospital para la atención de enfermos en las áreas de nebulización, cirugía, sala de partos, odontología y por último una moderna sala de hospitalización, las cuales, según los residentes de la zona, no han funcionado en un 100 por ciento.

Por José Ignacio Piñango/Radio Fe y Alegría Noticias