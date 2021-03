En el hospital de Tucupita no hay insumos ni especialistas ni buen trato

La falta de medicinas no es la única carencia en el hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita. De acuerdo con algunos ciudadanos que fueron abordados por Radio Fe y Alegría Noticias, algunos trabajadores del centro de salud tampoco ofrecerían tratos adecuados a los pacientes y sus familiares.

Un ciudadano que se identificó como Guerra, aseguró que, además de la carencia de medicamentos, el principal centro de salud de la localidad no tiene gasas ni jeringas. Los pacientes o sus familiares tienen que cubrir con estos gastos.

Reveló haber tenido una mala experiencia durante el año 2020. Él sufrió un pequeño accidente, pero no fue atendido óptimamente.

“Ahí no hay gasas, no hay inyectadoras. Tampoco hay médicos, no hay especialistas creo que es por lo poco que les pagan ahí”, fue lo que dijo el ciudadano que sufrió un accidente y no puede ser operado por ser diabético, ahora camina apoyándose de una andadera de cuatro bases.

Ante las múltiples carencias, el señor Guerra dice aferrarse a Dios. Afirma que va a aguantar hasta donde pueda.

Por otra parte, la señora Carmen Landaeta señaló que hace un buen trato por parte del personal sanitario en el hospital Dr. Luis Razetti de la capital deltana.

Ella relató que recientemente una de sus hijas acudió con una niña de 2 años de edad a ese hospital, porque estaba sufriendo un ataque de asma. Sin embargo, fue mal recibida por un médico.

“No hay buenos tratos, ellos deberían tratar a los pacientes con amor. A mi hija le dijeron: bueno mija ve a ver qué vas a hacer porque aquí no hay nada”, reveló la señora Landaeta.

Los pacientes requieren buenos tratos, insumos médicos y las respectivas medicinas para sus tratamientos.