En El Nula denuncian la “reventa” de gas doméstico

Algunos habitantes de la población de El Nula, municipio José Antonio Páez del estado Apure, califican como “preocupante” la distribución tardía de gas doméstico. La falta de este servicio básico afecta la calidad de vida de las personas.

Tal es el caso de Zenaida Bolaños, quien denunció que lleva cuatro semanas esperando que le devuelvan lleno su cilindro de gas.

“Desde hace un mes llevamos la bombona y todavía no han llegado, no han dado ni la cara, no tengo nada. Estoy enferma, es la única bombona que tengo para cocinar”, expresó la mujer a Radio Fe y Alegría Noticias.

A principios de junio hubo un operativo de llenado de cilindros luego de tres meses de espera. En esa ocasión, comenzaron por los barrios La Hormiga y Bolívar con la intención de mitigar la escasez que estaba empezando a generar preocupación entre los pobladores.

Bolaños aseguró que anteriormente, en menos de una semana, tenían de vuelta sus bombonas, por lo que cree que podrían estar comercializando el gas con su cilindro.

Vecinos de El Nula denuncian que tras la paralización de venta de gas, los revendedores venden un cilindro de 18 kilogramos entre los 20 y 30 dólares, por lo que exhortan a las autoridades a poner coto a esta situación.

Con información de Iriannys Rondón | Radio Fe y Alegría Noticias

