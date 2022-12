En El Rincón de Maturín habitantes claman por atención gubernamental

Más de 500 familias que residen en el sector El Rincón de Maturín, estado Monagas, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias la falta de atención por parte de la gobernación y de la alcaldía, después de la crecida de un caño ubicado en el sector, que inundó varias casas y los dejó con riesgo de quedar incomunicados.

Los habitantes detallaron que desde hace aproximadamente un mes están sufriendo por inundación de viviendas, enfermedades virales en niños y adultos, además de que no hay clases por la inundación de la escuela de la comunidad.

Marilyn Montiel, habitante de la zona, explicó que se les “imposibilita poder ir hasta el centro de Maturín, hacer nuestras compras y cuando podemos ir tenemos que atravesar el caño que está lleno de agua”.

“Los carros por puesto no pueden pasar hasta dentro de la comunidad. Aquí cada vez que llueve pasa lo mismo. Hemos perdido ropa, enseres, comida y demás por esta situación. Esperemos que con esta denuncia puedan venir las autoridades y atender a la población de El Rincón en Maturín”, expresó.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

“Aquí no ha venido nadie a traernos, ni mucho menos a hacer algo por las personas que estamos siendo afectada. Mi casa está a las orillas por donde pasan las aguas y no he recibido nunca un apoyo. Solo viene Protección Civil, hace un censo y se van sin dar solución a los habitantes”, dijo Montiel.

Los residentes de la zona pidieron a las autoridades poder hacer un dragado del caño para que en las temporadas de lluvia puedan bajar las aguas tranquilamente.

Rosa López, otra afectada, manifestó: “Las autoridades tienen que venir a hacer un trabajo de dragado del caño con maquinaria pesada para que el río siga su cauce y no cause estragos en la comunidad. Estos días han sido críticos porque tenemos que atravesar ese caño lleno de agua, que nos da hasta las rodillas, y eso es un peligro para los adultos mayores y los niños”.

Sin clases en El Rincón de Maturín

Padres y representantes de la Unidad Educativa El Rincón denunciaron que los niños y niñas tienen más de dos meses sin recibir sus clases por la inundación de la escuela y el Centro de Educación Inicial.

La representante Nayla Jiménez expresó: “En la escuela de aquí tienen tiempo sin dar clases, porque las aulas daban corriente y por eso no vienen los profesores. Es más: eso estaba inundado y hasta las cloacas salían por todos lados. Las autoridades no sé cuándo piensa venir a resolver esa problemática; no podemos seguir esperando”.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

La ayuda social viene a paso de morrocoy

Los residentes del sector El Rincón de Maturín, capital del estado Monagas, detallaron que autoridades municipales les prometieron una jornada médica y social y todavía la están esperando.

“Hace unos días vinieron para acá unas personas de la alcaldía de Maturín y nos prometieron una jornada médica asistencial y no han venido. Según ellos, cuando bajaran las aguas venía para acá y no es justo que estemos pasando estas calamidades, porque vemos que para otras cosas sí hay recursos, pero para las comunidades no hay nada”, declaró María Ramírez.

“Aquí tenemos niños con vómitos, diarrea, malestar general, además de enfermedades de la piel y otras cosas. Pero nadie nos trae nada y dinero no tenemos para comprar comida y también medicinas. Creo conveniente hacer estas denuncias, aunque ellos nos digan que no debemos hacerlas. Es la única manera que nos escuchen”, agregó.

Las familias que residen en este sector del municipio Maturín esperan que el gobernador, Ernesto Luna, y la alcaldesa, Ana Fuentes, puedan brindar apoyo a las comunidades que están siendo afectadas por las lluvias.