Este domingo 30 de junio los venezolanos fueron convocados a participar en el simulacro electoral que previo a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Según el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, unas 3.006 mesas electorales estaban distribuidas en todo el país con la habilitación de 1.174 centros de votación.

En el marco de su cobertura Elector 2024, Radio Fe y Alegría Noticias desplegó a sus periodistas a lo largo y ancho del país, quienes han reportado hasta este mediodía un proceso tranquilo y con largas colas en algunos centros.

Falla eléctrica

En el centro de votación de Puerto Ordaz, una falla eléctrica retrasó el inicio de simulacro electoral, según reportó nuestra periodista Francesca Díaz.

Colas en los centros

En centros electoral de Tucupita y Maracaibo se reportó alta influencia de votantes en las primeras horas de la mañana.

En Machiques de Perijá, del estado Zulia, también se reportaron colas.

En Cumaná, específicamente en la Unidad Educativa Fe y Alegría Madre Alberta Giménez, los asistentes afirmaron que había lentitud en el proceso.

En este centro solo tres mesas se encontraban instaladas, mientras que unos 10 mil electores estaban llamados a participar.

Confianza y “Dinamismo”

Desde Guárico Luis Adolfo Rosales Molina, Comandante de la Zodi en Gúarico, dio un balance a los medios de lo que fue el simulacro electoral durante la mañana, pidiendo a la población confianza en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien está desplegada para garantizar un proceso en paz y tranquilidad.

Asimismo, Ana González, alcaldesa de Naguanagua, también hablo con los medios de comunicación, reportando “dinamismo” en jornada de simulacro electoral.

Agresión y puntos rojos

La ciudadana Sandra Alizo, denunció que tres mujeres la agredieron cuando ella intentaba registrar algunas irregularidades en el centro de votación Clarisa Esté de Trejo, en la ciudad de San Fernando de Apure.

Alizo expresó a Radio Fe y Alegría Noticias la rodearon, le quitaron el teléfono y borraron algunas fotos que había tomado.

“Entre dos me sostuvieron y me golpearon, me sacaron hasta la avenida. Una de ellas tenía una navaja y me hizo una pequeña cortada metiéndome miedo. Sin embargo, aquí estoy y sigo en la lucha”, denunció.

En la Escuela Técnica Comercial Eliodoro Pineda, del municipio Iribarren estado Lara, también denunciaron la habilitación de un punto rojo cercano a este centro.

