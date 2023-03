En Guajira el pasaje cuesta 25 bolívares o más

Radio Fe y Alegría Noticias recorrió algunas paradas de transporte en la parroquia Guajira, al norte del estado Zulia, para saber qué opinan los habitantes sobre el nuevo aumento en la tarifa del pasaje del transporte público.

Con el recorrido se pudo constatar que en la Guajira no existe una tarifa fija del precio del pasaje lo que a la mayoría de los encuestados les genera un descontento. Al igual que para algunos no les he rentable cancelar el pasaje en pesos colombianos, como les exigen los transportistas que no quieren aceptar en esta zona fronteriza el bolívar, moneda oficial venezolana.

Uno de las ciudadanos entrevistados comentó que por toda la vía de la Guajira solo pasa una ruta y ésta no acata el tabulador de precios que se establece en Gaceta oficial.

Indicó que de Paraguaipoa a Sinamaica el precio del pasaje son 5 mil pesos colombianos (el equivalente a 25 bolívares o un dólar). Mientras tanto, en el casco central de Sinamaica el transporte en moto tiene un costo de 2 mil pesos colombianos.

También contó que los transportistas, para llevarlos de cualquier zona de la Guajira a Maracaibo, están cobrando 30 mil pesos colombianos, el equivalente a 151 bolívares o 6 dólares americanos. Expresó no saber si será justo, pero ese es el precio establecido.

Por su parte, una habitante de Sinamaica señaló que casi no hay transporte público. De vez en cuando pasan buses, por ese motivo el transporte más usado por los habitantes son las motos.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

