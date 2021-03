En Guárico homenajearon la labor del médico

Un grupo de médicos se dio cita en la iglesia San Juan Bautista este miércoles 10 de marzo, para recordar el Día del Médico en San Juan de Los Morros, Guárico.

El Vicepresidente del Colegio de Médicos del estado Guárico, Alexis Castillo, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias, que solo están conmemorando el día “ya que el gremio está de luto ante los últimos fallecimientos de colegas que han perdido la batalla contra esta terrible pandemia que está azotando al mundo en este momento”.

“Estamos de luto, muchos colegas han fallecido, acaba de fallecer el doctor Jiménez y así tenemos varios médicos hospitalizados, ayer salieron unos de alta, otro estamos en la línea de batalla, otros colegas que están en el área del COVID siguen luchando”.

Castillo señaló que los centros de salud en el estado no tienen capacidad para atender a los pacientes que asisten a diario, ante la crisis de salud que se vive en todo el país.

“Porque las condiciones que tenemos en nuestros hospitales para nadie es un secreto que no hay las condiciones apropiadas para atender estos pacientes y la capacidad de repuesta de nuestro hospital no es suficiente para los pacientes que están llegando y así en todo el estado”.

Por su parte la doctora Arelis Pérez, médico internista del hospital Israel Ranuárez Balza en la capital guariqueña, manifestó que “estos años ha sido fuerte en la lucha, contante y sostenida para concientizar a la población de que esta pandemia existe y que se deben proteger”.

“La población se tiene que concientizar, a veces tú escuchas en la calle que eso es mentira, y uno se molesta, cúbrete, lávate la manos y no, no hacen caso, entonces cuando se ven que tienen un familiar ahí adentro, se ocasiona un sufrimiento, no es fácil, tanto económica como sicológicamente”.

La internista realizó un llamado a la colectividad para que se cuiden y que no sigan brindándole espacio a este virus y evitar que sigan aumentando los contagios en la población.

“Mi llamado es que todos tomen conciencia y que sean garantes de que esto es una pandemia, esto mata y tenemos todo que cuidarnos, así de simple, cuidarnos todos”.

MUV exige vacunar a la población

La representante de Médicos Unidos Venezuela, capitulo Guárico, Carmen Cecilia Gómez, quien lleva treinta años de servicio en esta profesión, exigió la vacunación inmediata a la población.

“Exijo a los que se quieren llamar gobierno, que dote a toda la población venezolana de la vacuna necesaria, sino está contribuyendo a un genocidio en el país”.

Gómez indicó que hoy más que nunca los médicos siguen trabajando por vocación de servicio.

“La cantidad de colegas y personal de salud que están dado su vida por salvar a los demás, sin unas condiciones adecuadas en los hospitales, sin salarios, son salarios de hambre, hay residentes que trabajan en el hospital y después trabajan en una tienda vendiendo ropa, zapatos para poder completar el ingreso para mantenerse y poder comer”.

La representante de la ONG realizó el llamado a la población para que se cuiden y de ese modo cuidan al personal de salud.

“La población debe cuidarse así misma porque si no se cuidan no nos cuidan a nosotros y cuando no haya médicos quien les cuide a ellos”.