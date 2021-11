En Guárico piden al gobierno no vacunar a niños con prototipos

Carmen Cecilia Gómez, representante de Médicos Unidos Venezuela en Guárico, exhortó al gobierno nacional no vacunar a los niños con los prototipos Abdala y Soberana 02. Esto, debido a que se desconoce su aprobación por parte de organismos de salud.

“Actualmente Médicos Unidos Guárico y Médicos Unidos Venezuela ven con mucha preocupación la intención del Estado venezolano de iniciar la administración de prototipos de vacunas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por ningún ente internacional respetable para este tipo de estudios”, manifestó Gómez.

Igualmente denunció que en los actuales momentos se desconoce algún estudio de estas vacunas. “No conocemos exactamente cuáles son los estudios y las pruebas realizadas con relación a estos prototipos; consideramos que sería una violación a los derechos de nuestros niños”, agregó.

La también miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura señaló que están de acuerdo con que el Estado aplique la vacuna Sinopharm. Esta, aseguró. ya fue utilizada en la población infantil en otros países con un buen porcentaje efectividad.

“Con nuestro niños no deben meterse. Se puede dar un esquema de vacunación con la vacuna Sinopharm pero no con lo prototipos cubanos que no los podemos considerar. Sería como permitir que utilicen a nuestros niños como conejillos de indias”., exclamó.

Gómez pidió a los padres y representantes estar atentos en las escuelas y maternales cuando empiecen las jornadas para ver qué vacuna les van colocar.

“Hago un llamado a los padres y representantes a que no firmen la autorización y que vayan personalmente el día que los vayan a vacunar. Que exijan, que ellos tienen derecho a ver qué tipo de vacuna le van a colocar a su hijo”, manifestó la representante de la ONG.