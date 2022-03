En Guárico piden llegar hasta el final en investigaciones sobre corrupción

En la mañana de este jueves 3 de marzo se efectuó una rueda de prensa de representantes de gremios y sindicatos de salud en el estado Guárico, para fijar posición con respecto a situación registrada en la Dirección Regional de Salud, incluyendo la privativa de libertad de 11 personas.

Petra Malavé, presidenta del Colegio de Enfermería de Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que es muy poca la información que se conoce de la investigaciones que se realizan a esta institución de salud.

“Es bastante preocupante todo lo que se habla y se dice por las redes, nosotros hemos sido denunciantes todo el tiempo de todos los atropellos que ha sufrido el personal de salud, la falta de insumos, la falta de medicinas”.

Malavé señaló que su gremio tiene años denunciando las irregularidades y atropellos que se cometen dentro de los centros de salud en la entidad.

“Y esta investigación que está en la Dirección Regional de Salud que llegue a su término y las conclusiones de esa comisión sean informadas oportunamente a toda la población sanjuanera porque son muchos los comentarios que hay y se han tejido alrededor de esta situación”, comentó.

La gremialista expresó que espera que se castigue a los verdaderos culpables y el que tome las riendas de esta institución que se ocupe realmente de los problemas que tiene este sector.

“Que se busque realmente a los responsables y que la justicia se cumpla, nosotros hacemos un llamado y exhortamos a todo aquel que va a asumir la Dirección Regional de Salud que se ocupe y preocupe realmente por todas estas denuncias que nosotros como responsables hemos hecho”, dijo.

A su vez, Carmen Cecilia Gómez, representante de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Guárico, indicó que estas denuncias no son nuevas, aunado a las quejas que existen de pacientes y familiares que viven en carne propia, “la situación de la falta de insumos, de medicamentos y condiciones intrahospitalaria de lo que ha sucedido, inclusive de los actos ilícitos que se han presentado”.

Gómez denunció las condiciones de precariedad que existen en los hospitales, donde no se cuenta con los servicios necesarios para la atención de los pacientes.

“Actualmente en ningún hospital existe agua, todavía hay fallas en la electricidad, fallas en los insumos, fallas en los medicamentos, es decir, no se ha resuelto nada”.

La representante de la ONG hizo un llamado de atención al gobernador de Guárico, José Vásquez, para que revise ese nombramiento de la nueva directora de la Dirección de Salud.

“Le hago un llamado al gobernador del estado, que colocar familiares en cargos de responsabilidades administrativas no es lo adecuado, esperemos que esto cambie para bien, pero nosotros como todo el tiempo lo hemos hecho vamos a seguir estando atentos de lo que suceda en el sector salud”.

Pronunciamiento de los sindicatos

Orlando Castro, Secretario General del Sindicato de la Salud del estado Guárico, manifestó su preocupación ante los hechos ocurridos en la Dirección de Salud, ya los insumos no llegaron al personal obrero.

“Es preocúpate porque los trabajadores somos los más afectados con esta situación. Es cierto que el insumo necesario y los equipos de bioseguridad para el personal obrero no existieron en ningún momento. Los baños no hay donde hacer las necesidades, y no es solamente el Ranuárez Balza, sino todos los hospitales del estado Guárico”.

Castro denunció que los trabajadores no cuentan con los insumos de limpieza para desinfectar áreas quirúrgicas donde algunos pacientes se contaminan después de su intervención.

“Muchas veces hay pacientes que los meten en una intervención y luego que se van de ahí salen con otra patología, otro problema es que no utilizan el protocolo reglamentario a la desinfección a la limpieza que se debería hacer, cada trabajador que va a hacer una limpieza no tiene coleto, no tiene carrito, no tiene nada y muchos de ellos inclusive tienen que comprar sus insumos para poder atender los espacios donde ellos cubren sus responsabilidades de limpieza”, reveló.