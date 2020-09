En Guárico tampoco están dadas las condiciones para la vuelta a clases

Gremios y sindicatos de educación en el estado Guárico, consideran que no están dadas las condiciones para arrancar el nuevo año escolar 2020-2021.

Luis Medina, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guárico (Sinteg), aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que nivelarán a los estudiantes en cuanto a contenido educativo durante los meses que restan de 2020, y arrancarán en enero de 2021 con la modalidad de semestre.

Medina también señaló que uno de los problemas que presenta el gremio de docentes en Guárico es que más del 14% de los maestros que trabajaba en zonas rurales abandonaron las escuelas.

Expresó que el gremio de maestros es uno de los más afectados durante el brote infeccioso de Coronavirus en el país, debido a que no tienen como trasladarse a su sitio de trabajo porque no es posible acceder al combustible.

De acuerdo con el presidente de Sinteg, las zonas rurales son las más golpeadas del estado, porque en los caseríos no cuentan con las condiciones para iniciar las actividades académicas vía online.

Según datos de la zona educativa del estado Guárico, durante el año escolar 2019-2020 se contaba con una matrícula de 29 mil 801 docentes, y al terminar la redacción del presente trabajo periodístico, se desconoce si esa cantidad se mantiene para este inició de año escolar 2020-2021.

La autoridad única de Educación en Guárico, José Muñoz, manifestó que las clases comenzarán el 16 de septiembre bajo el esquema a distancia, como ya lo informó el Ministerio de Educación.

Muñoz resaltó que cada docente seguirá trabajando bajo el programa “Cada Familia una Escuela”.

La autoridad regional en educación aspira que la planificación se lleve a efecto sin contratiempos, a pesar de la pandemia por el Coronavirus.

Por su parte, Pedro Morante, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de Trabajadores de la Educación en Venezuela seccional Guárico (Fenatev), señaló que el Ministerio de Educación les sigue el 280% del incremento salarial, “mientras que el gobierno sigue regalando bonos de cualquiera naturaleza”.

“¿Cuál es el planteamiento actual que el gobierno debe asumir? Entender que la situación económica del docente es una de la más graves, por lo tanto, habiéndose vencido el contrato (colectivo) en marzo, y debido al constante deterioro de los salarios, el gobierno tiene que sentarse con las organizaciones sindicales a discutir una forma, un criterio de asistirnos, bien puede ser a través de un bono mientras esta pandemia se mantenga, y posteriormente discutir nuestra contratación colectiva, cuando la circunstancias así lo permitan”, expresó Morante.

En cuanto a las clases online, el gremialista instó al gobierno a dotar tanto a docentes como alumnos de las computadoras Canaimas para el nuevo año escolar.

“No todos los docentes tienen un teléfono inteligente, no todos los alumnos tienen una computadora en su casa. Yo insto y le propongo al gobierno que haga una evaluación para ver quienes son los que poseen estas computadoras, se encontrará con una sorpresa porque no todos las tienen. No se puede jugar a la aventura con la educación de un país”

Pedro Morante