En Guasdualito no creen en bloqueo para justificar malos servicios públicos

«Los servicios públicos en Venezuela se han ido deteriorando y las autoridades gubernamentales se excusan diciendo que es producto del bloqueo económico». Así lo expreso a Radio Fe Y Alegría Noticias el señor Ramón Centella, habitante de Guasdualito, municipio Páez del Alto Apure.

En su intervención aseguró que uno de los servicios principales para el ser humano es el del agua potable y exigió al próximo alcalde y gobernador de Apure, a ser electos en noviembre, un servicio de agua de calidad.

«Yo como ciudadano pido a los próximos gobernantes que cuando yo abra la llave haya agua limpia, agua pura y agua buena, da tristeza abrir la llave y sale el agua marrón, sin procesar «, se quejó Centella.

Apagones a toda hora

Así mismo dijo que las constantes fallas con el servicio eléctrico también les afecta.» Qué desespero se siente que se lleguen las siete de la noche y hallan cortes de luz, en el barrio de Pueblo Viejo hemos tenido ocho cortes de luz en el día, yo quisiera que este servicio mejore, así tengamos que pagar a un precio módico por supuesto pero que mejore y que no se escuden en que estamos bloqueados, queremos un servicio eléctrico que sirva y un buen alumbrado publico», exigió.

Una planta de gas que no llena a nadie

En cuanto al servicio de gas doméstico, Centella aseveró que si ya hay un sistema de llenado de gas en la población no debería faltar el gas doméstico en Guasdualito. » Es triste ver a las personas en medio de una lluvia recoger leña mojada habiendo un sistema de llenado de gas en la población, es para que no falta el gas en ningún hogar de Guasdualito, eso no es mucho pedir, es algo básico que lo exige el pueblo «, señaló.

Sin señal telefónica

En este mismo orden indicó que el servicio de CANTV y Movilnet ahora no es un lujo sino una necesidad para el ciudadano pero actualmente es pésimo, sobre todo el de Movilnet .» Va uno a llamar y no salen las llamadas, Movilnet antes era la señal que nos une, ahora es la que nos desune porque nunca hay señal».

Se refirió también al transporte público y dijo que solo hay unidades para El Amparo y preguntó a las autoridades por los «yutones» (autobuses oficiales) de las otras rutas.

Transportistas del Alto Apure

Transporte solo para El Amparo

«Solo hay transporte para El Amparo y eso deja mucho qué pensar, yo le pregunto a los ente gubernamentales ¿dónde están los yutones de la ruta de Limoncito, Pueblo Viejo y Mereicito que son las zonas más alejadas del centro de Guasdualito?».

Además señaló que el mal estado de la vialidad es otra deficiencia más que se suma a toda las problemáticas anteriores que afectan la calidad de vida de los ciudadanos.

Por último, Ramón Centella aprovechó la conversa para dirigirse a los candidatos que aspiran ganar las próximas elecciones de la alcaldía y la gobernación, que mejoren los servicios públicos y que no continúen como los gobernantes actuales excusándose en un supuesto bloqueo para no resolver las deficiencias que hay en el deterioro de los servicios.

Por Yorky Hernández/Radio Fe y Alegría Noticias