En La Alhambra del municipio San Francisco el agua y gas son inconstantes

Los habitantes de la urbanización La Alhambra, sector Sierra Maestra, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia, tienen años padeciendo la intermitencia de servicios públicos como el agua por tubería y el gas doméstico.

Los residentes cuentan que en algunas casas y apartamentos se observan mejoras en ambos servicios en un momento determinado. Pero luego de un tiempo vuelven a empeorarse.

Por ejemplo, la señora Aracelis Chacín contó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que “en el edificio donde yo vivo a veces el agua no llega porque parece que tenemos problemas con la tubería o no abren bien la llave y no nos llega con fuerza”.

También refirió que ante esta dificultad “tenemos que estar comprando el agua de los camiones cisternas. Siempre ha sido así en los “veintipico” de años que llevo viviendo aquí en La Alhambra”

Por lo menos, reconoció que el agua de los camiones “es de calidad, hasta ahora, lo que pasa es que nos da fuerte en el bolsillo porque es a un dólar la pipa, y ya el dólar va por más de 8 (bolívares) y el sueldo de uno no alanza. O compramos comida, o compramos medicinas o compramos el agua. Total, es el cuento de nunca acabar”.

En promedio, la señora Aracelis gasta 15 dólares “por las 15 pipas que lleva el tanque y como somos mi hija y yo, entre lavar, limpiar y hacer comida, eso dura casi un mes”.

Solicitó a las autoridades de Hidrolago “que nos solucionen el problema porque lo que ganamos no nos alcanza para estar comprando agua y revisen a ver si es que no están abriendo bien la llave como debe ser”.

Otra habitante del sector, la señora María Padrón, manifestó que “en la reunión que hicieron en la cancha (Hidrolago) dijeron que el agua solo podía llegar cada 20-22 días”.

Foto: Jesús Villalobos/Radio Fe y Alegría Noticias

Inconstante también el servicio de gas doméstico

Padrón también reflejó en su testimonio la inconstancia del servicio de gas doméstico. “Creo que eso ya va para cuatro años. Aquí en los edificios no llega nada de gas. Y creemos que están tapadas las tuberías. Eso es lo que dicen. Y ya la comunidad ha reportado a los entes encargados ese problema”.

Comenta que aunque hicieron algunos trabajos de reparación “solo le llega (gas) a varias casas pero a los edificios no”. La denunciante clamó por la solución de este servicio “porque ya hemos comprado varias cocinas eléctricas y se nos han dañado”.

Por Jesús Villalobos/Radio Fe y Alegría Noticias