En La Chinga de San Juan exigen suministro de agua

Más de un mes sin servicio de agua potable llevan habitantes de la comunidad de La Chinga, específicamente en la parte alta del sector Camoruquito de San Juan de Los Morros.

María de Los Santos Moreno declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que tiene días tratando de solicitar una cisterna para su sector y ningún ente gubernamental le da repuesta.

“Somos varias familias a las que no nos han llevado agua, fui a la gobernación y me dijeron que tenía que ir a la alcaldía, fui a la alcaldía y me dijeron que tenía que esperar porque no tenían cisternas, de ahí me dijeron que me acercara a la oficina de Hidropáez y dijeron que que la cisterna que hay no sube para parte altas”.

Moreno indicó que la tienen «mareada» y nadie le busca solución, “nadie da repuesta y sabes que ahorita está la broma con la COVID, y nos mandan que nosotros tenemos que lavarnos las manos y no tenemos agua”.

La afectada señaló que cuando envían el servicio de agua solo llega a la parte baja del sector, ya que no llega con suficiente presión y ellos tienen que buscar cómo resolver para poder lavar y realizar sus labores del hogar.

“Que nos apoyen, no queremos pasar el 24 ni el 31 sin agua, está la COVID y hay muchas mamás que tienen niños y da cosa, los niños tienen que asearse, uno mismo, como uno se asea, yo por los menos en estos días tuve que bajar a que la sobrina a lavar una ropita, la casa la tengo sucia”.

Moreno denunció que una cisterna privado les quiere cobrar hasta 20 dólares por llenarle un tanque de agua.

“Comprada (el agua) en 20 dólares, pero nosotros no tenemos, porque lo que hacemos es medio comer, con lo que el esposo mío se gana no alcanza”.

Los habitantes de esta comunidad espera unan solución inmediata por parte de las autoridades, ya que no quieren pasar las festividades decembrinas sin agua.