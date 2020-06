En la frontera se vende el cabello para sobrevivir

Mujeres y niñas habitantes en la frontera colombo-venezolana, en el estado Zulia, aseguraron a Radio Fe y Alegría Noticias que venden su cabello en pesos colombianos para poder sobrevivir.

Expresaron que no ha sido fácil enfrentar el brote de Coronavirus en el país sin dinero en efectivo, debido a que para pagar la bolsa de comida que les provee Mercal les exigen pagar en moneda colombiana.

“Vendemos el cabello para sobrevivir. nosotras no tenemos trabajo, necesitamos dinero para comprar”

Indicaron que en una oportunidad llegó una cisterna para abastecer de agua en el lugar, pero se les negó el servicio.

“Nos empezaron a humillar, que por se gente pobre no nos iban a dar agua. Me dolió tanto cuando le alzaron la voz a mi mamá, una señora de la tercera edad, le dijeron ‘no te vamos a echar agua porque tú no tienes dinero’. Fuí para allá para La Raya y lo hice (cortarse el cabello y venderlo) porque estoy muy necesitada”

vecina de la frontera colombo-venezolana