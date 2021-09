En La Juventud de Maturín más de 800 familias tienen 4 meses sin agua

En el sector La Juventud del municipio Maturín, en el estado Monagas, más de 840 familias se ven afectadas por permanecer más de 4 meses sin agua potable por tuberías.

Estas personas hicieron un llamado a la hidrológica estatal Aguas de Monagas y al gobierno regional para que resuelvan esta situación lo antes posible.



Petra Bolívar, jefa de la Ubch del sector, dijo que “son más de 840 familias de La Juventud y la Invasión Aguas de Moriche, que están siendo afectadas por la falta de agua potable. Tenemos que estar cargando todos los días agua para uno poder tener el vital líquido y hacer sus cosas del hogar, medio bañarse y asear a los niños y niñas de la comunidad. Ojalá resuelvan esto con tiempo”.



Los vecinos detallaron que hace más de 2 meses se llevaron la bomba para su reparación y no han recibido respuestas.



“Hace más dos meses que Aguas de Monagas se llevó la bomba sumergible de agua y todavía no la han traído y no nos han dicho nada. Estamos aquí sin solución alguna, esperemos que vengan y de una vez por todas puedan ponernos el agua por las tuberías”, contó Bolívar



Por su parte, María Rondón, una adulta mayor residente de este sector popular de Maturín, dijo que ya están cansados de la deprimente situación que se vive en la comunidad.



“Es una situación muy difícil la que estamos viviendo en el sector. Ya me duelen los brazos de tanto cargar agua, eso es todos los días. Es lo que tenemos que hacer para poder hacer las cosas del hogar. Cargan los niños, jóvenes y adultos mayores. Tienen que solucionar este problema lo antes posible”, expresó la abuela.



Rondón también manifestó que los niños están siendo afectados por la falta de agua porque se han enfermado de amibiasis y escabiosis, porque es poca la cantidad que llega y «debemos usarla racionada. Y esto cada día empeora más», relató.

Al respecto, Julio Tremaría, de tan solo 12 años, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que para poder salir a jugar tiene primero que cargar agua en su casa.

“Mis padres me dicen que para poder salir a jugar debo ayudar a cargar agua. Eso lo hacemos todos los días junto a mis amigos, porque sino nos dejan salir. Y cuando no llega mucha agua, nos bañamos en “el chorrito”, eso nos afecta mucho. Ojalá pongan la bomba rápido, porque ya van a empezar las clases, y después de la escuela tengo que venir ayudar en la casa”, contó el jovencito.

Habitantes de esta comunidad también denunciaron la falta de servicios públicos, tale como aseo urbano, gas doméstico, asfaltado e iluminación en todas las calles de La Juventud y Aguas de Moriche.







Por José Ignacio Piñango /Radio Fe y Alegría Noticias